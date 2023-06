Kelemen Hunor, după negocierile cu PSD și PNL: În acest moment, aici lucrurile se opresc. Nu am reuşit să ajungem la un consens. Regret enorm

"Aş vrea să începem cu un exerciţiu de logică formală. Se face rocada în aceste zile, conform acordului politic semnat în 2021. În acest acord, se prevede cum se schimbă premierul, sunt prevăzute câteva lucruri legate de această rocadă. Este logic că merge aceasta coaliţie, merg aceste partide pe acest acord semnat şi se face rocada prim-ministrului. La fel de logic este să urmăreşti şi restul acordului în această coaliţie. În acest moment, am impresia că şi urmărirea, respectarea acordului se referă doar la rotirea premierilor. În rest, totul este în aer.

Cei doi parteneri au zis că ei au împărţit toate ministerele între PSD şi PNL şi au spus că ei renunţă la două ministere pentru UDMR. Logic, lucrurile, aici, scapă într-o prăpastie. Dacă suntem întregi, dacă mergem pe un acord semnat în 2021 - şi este logic să facem acest lucru - în ceea ce priveşte rocada, dacă respectăm cuvântul dat trebuie, să mergem pe această linie. Acum o săptămână, noi am discutat şi colegii au spus că nu putem continua nici cu Ministerul Dezvoltării, nici cu Ministerul Mediului. Eu am spus că nu este corect, pentru că avem rezultate la cele două ministere, avem rezultate recunoscute, se văd şi am lucrat profesionist, transparent, predictibil şi extrem de serios la toate ministerele, dar acum vorbim despre cele două, fiindcă Sportul a dispărut din schemă, ca IMM-urile şi Turismul, la o altă discuție anterioară.

"În acest moment, lucrurile se opresc. Regret enorm"

Noi am propus să mergem pe acordul de coaliţie. Nu se poate. Am spus, atunci, să mergem într-o variantă în care UDMR păstrează Ministerul Dezvoltării şi căutăm o soluţie pentru Ministerul Mediului, să facem un schimb. Când eram aproape de soluţie, ne-am trezit că nu se poate, trebuie să mergem fără Dezvoltare şi fără Mediu. Au fost făcute câteva discuţii în urma cărora s-a conturat o soluţie prin care noi ar fi trebuit să preluăm două ministere noi şi să renunţăm fără niciun fel de argument profesional, logic, de substanţă la două ministere pe care doi ani şi jumătate le-am condus bine.

Am spus că nu putem să mergem mai departe fără Dezvoltare. Astăzi, am mai făcut un pas şi am spus că această coaliţie trebuie să meargă mai departe. Schimbăm oferta şi spunem că mergem cu Mediul şi alegem alt minister pe lângă Mediu. Astăzi, am făcut oferta să preluăm Ministerul Mediului şi Energiei. Nu s-a putut. PNL nu poate renunţa la niciunul dintre cele două ministere. Când negocierile se termină în politică, trebuie transparență. Preşedintele PSD a spus PNL "dacă voi credeţi că UDMR poate merge mai departe cu Mediul și cu Energia, PSD lasă ori Ministerul Economiei, ori Ministerul Fondurilor Europene, ori Sănătatea să preluați voi la PNL". Ceea ce nu s-a putut. S-a votat altfel în PNL. În acest moment, aici lucrurile se opresc. Nu am reuşit să ajungem la un consens. Regret enorm de mult!

"Până dimineaţă, se pot întâmpla multe lucruri"

Am arătat, dincolo de seriozitate, de profesionalism, de responsabilitate și flexibilitatea necesară, dar la impuse nu se poate lucra Sigur, până când nu sunt trimise listele şi programul de guvernare în Parlament, nu putem spune că s-a închis această etapă între cele trei partide din coaliţie. Dar prea multe speranţe, prea multe şanse nu sunt. Până dimineaţă, se pot întâmpla multe lucruri.

Am făcut toate eforturile posibile şi am arătat deschidere şi flexibilitate pe tot parcursul discuţiilor şi negocierilor. Vom vedea ce se va întâmpla mai departe. În zilele care urmează - mâine, poimâine - mai ieșim la declaraţii şi vă mai informăm", a spus Kelemen Hunor.

Înainte de declarațiile lui Kelemen Hunor, Cosma Botond a vorbit în fața jurnaliștilor: Csoma Botond (UDMR), după negocierile cu PNL și PSD: Suntem împinşi, cumva, în afara guvernării. Nu suntem cârpa nimănui!

