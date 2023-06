Csoma Botond, UDMR: Nu noi ieşim de la guvernare, ci suntem împinşi în afara guvernării!

"Am fost de acord şi am decis să fim mai flexibili, că am fost acuzaţi că nu suntem flexibil că nu renunţăm la Ministerul Mediului şi Ministerul Dezvoltării. Am acceptat oferta făcută la 16:00: Ministerul Mediului şi Ministerul Energiei. PNL a spus, ulterior, că nu cedează. Am auzit, pe surse, că şi PSD a fost de acord ca Ministerul Sănătății să meargă la liberali ca liberalii să cedeze Ministerul Mediului UDMR-ului.

- Nu acceptăm! Nu noi ieşim de la guvernare, ci suntem împinşi în afara guvernării.

- Când am devenit mai flexibili, a apărut o nouă schimbare de situaţie. Este absurd!

- Răspunsul nostru este că acceptăm Energia şi Mediul. Dacă s-au răzgândit şi nu mai există Mediul în ecuaţie, nu mai putem participa în continuare la această guvernare. Nu am dorit să ajungem în această situație.

____________________________________

Nicolae Ciucă spunea că, până la ora 20:00, așteaptă răspunsul UDMR - dacă rămâne sau nu la guvernare.

Rareș Bogdan a avut o ieșire nervoasă, în urmă cu puțin timp, vizavi de cedarea Energiei și Mediului către UDMR, așa cum cere PSD.

"Ministerul Energiei poate fi cedat pentru a avea aceeași coaliție ca până acum. Niciun minister în plus! Nu se poate ca PNL sa cedeze două ministere și alții niciunul. Niciun minister în plus! Energia, dacă vor. Dacă nu, aia e...", a spus Rareș Bogdan.

Înainte de declarațiile acestuia, Nicolae Ciucă spunea: "Am discutat împreună cu Marcel Ciolacu şi Kelemen Hunor care sunt variantele şi a rămas stabilit ca PNL să ofere Ministerul Energiei UDMR. Cel de-al doilea (n.r. minister) este oferit de PSD".

Vezi și: Rareș Bogdan: Niciun minister în plus! Energia, dacă vor. Dacă nu, aia e... / PSD ar fi oferit Ministerul Sănătății celor din PNL, în schimbul Mediului care ar urma să meargă la UDMR

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News