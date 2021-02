Copiii din Rusia, școliți de jandarmi să aresteze protestatari. VIDEO

Într-o școală din Siberia, jandarmii au făcut o simulare în care au implicat și elevii. Aceștia au înscenat o revoltă, iar copii au fost puși să arunce cu proiectile, în acest caz fiind de fapt niște mingi din sala de sport. Apoi elevii au fost învățați cum să aresteze protestatari.

Imaginile au apărut pe rețelele de socializare și au fost dur criticate de internauții revoltați de reprimarea masivelor proteste organizate în toate marile orașe din Rusia în urma arestării principalului opozant al lui Vladimir Putin, Alexei Navalnîi. Reamintim că peste 10.000 de oameni au fost reținuți la nivel național în timpul acestor manifestații. Forțele de ordine din Rusia au folosit gaze lacrimogene, bâte și electroșocuri, iar mulți protestatari au ajuns la spital, suferind răni grave.

Another day, another bizarre Kremlin propaganda attempt to stamp out the Navalny protests.



A school in Nizhnevartovsk in Siberia invited some riot police in to show what their job is like. The kids hurled objects at them and got “arrested.” Russia!pic.twitter.com/vKg88kt0Pu