Iohannis a discutat cu preşedintele Poloniei despre acţiunile Rusiei

Președintele Klaus Iohannis a discutat la telefon cu omologul polonez, Andrzej Duda, despre situaţia de securitate din regiunea Mării Negre şi acţiunile Rusiei.

„Am avut o convorbire telefonică substanţială cu preşedintele Poloniei, Andrzej Duda, despre situaţia de securitate din regiunea Mării Negre, în urma acţiunilor Rusiei care încalcă grav dreptul internaţional şi măsurile comune care vor fi luate de NATO şi la Summitul Formatului Bucureşti 9 (B9)”, a scris, marți, pe Twitter, președintele Klaus Iohannis.

I had a very substantive ????call today with ???????? President @AndrzejDuda to discuss the serious security situation in the #BlackSea region following the actions by Russia which gravely violate international law and joint measures to be taken at @NATO and in the #Bucharest9 format.