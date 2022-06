Înotătoarea Anita Alvarez a fost salvată după ce a leșinat în piscină (VIDEO)

Înotătoarea americană Anita Alvarez a fost salvată de pe fundul piscinei de antrenorul ei după ce a leșinat la Campionatele Mondiale de Înot. Tânăra de 25 de ani nu respira și se scufundase după ce și-a încheiat rutina în finala liberă solo de la Budapesta.

Antrenoarea ei, Andrea Fuentes, a tras-o pe Alvarez la suprafață înainte de a fi pusă pe targă. Echipa de înot a SUA a lansat ulterior o declarație din partea lui Fuentes, în care spunea că Alvarez ”se simte bine acum”, conform BBC.

Înotătoarea este bine. Nu este prima dată când leșină

Alvarez a mai leșinat după o rutină în timpul unei calificări olimpice la Barcelona anul trecut, și Fuentes a salvat-o și cu acea ocazie.

Despre incidentul mai recent, Fuentes a spus: „Anita este în regulă - medicii au verificat toate elementele vitale și totul este normal - ritmul cardiac, oxigenul, nivelul zahărului, tensiunea arterială... totul este în regulă. Uneori uităm că acest lucru se întâmplă și în alte sporturi de mare rezistență maratonul, ciclismul, crosul. Cu toții am văzut imagini în care unii sportivi nu ajung la linia de sosire, iar alții îi ajută să ajungă acolo. Sportul nostru nu este diferit de altele, doar că se desfășoară într-o piscină, unde trecem peste anumite limite. Anita se simte bine acum si medicii spun si ea ca este bine. Maine se va odihni toată ziua și va decide împreună cu medicul dacă poate înota sau nu la finala echipelor”.

Alvarez a terminat pe locul șapte

Ziarul spaniol Marca a raportat că Fuentes a spus că a intervenit ”pentru că salvamarii nu făceau asta”. Vorbind la radioul spaniol, aceasta a adăugat: ”Mi s-a părut o oră întreagă. Am spus că lucrurile nu sunt în regulă, am strigat la salvamari să intre în apă, dar nu s-au prins ce spuneam sau au făcut-o. Nu înțeleg. Nu respira. Am înotat cât de repede am putut, de parcă ar fi fost o finală olimpică".

Alvarez a marcat 87,6333 de puncte pentru rutina ei, terminând pe locul șapte în finală.

Camelia Potec: Am fost întrebată de unde l-am scos pe acest David

"Sunt două victorii. Cea din această seară a venit ca o dovadă a valorii lui David Popovici și bineîneles, el are acum două titluri de campion mondial. El e deja singurul înotător român care reușește asta și iată că are deja cele mai multe titluri de campion mondial de seniori, la nici 18 ani.

Ne place ce se scrie în presa internațională, faptul că avem numai laude în presă, dar la noi in țară vorbim de lucruri care nu aduc numai valoare țării.

Dar rămâne ceea ce este, că el e un sportiv de performanță, că se vorbește bine despre România, că el aduce cinste României.

Dacă vorbim despre stat, e o discuție foarte lungă. El s-a antrenat numai și numai în România, nu în alte țări, așa cum am auzit. În ceea ce privește sprijinul statului, o să vorbească David duminică, atunci când se întoarce în țară.

El a avut susținerea de care a avut nevoie, alături de părinți, a primit ceea ce a cerut, alături de antrenori. Antrenorul discută aceste lucruri și spune care e planul de pregătire, obiectivele și pașii pentru îndeplinirea obiectivelor, un plan care se depune și se discută la începutul anului competițional, în septembrie", a spus Camelia Potec, citată de Digisport. Citește declarația integrală AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News