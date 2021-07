Florin Cîţu îşi va prelua, vineri seară, atribuţiile de ministru interimar al Finanţelor după ce l-a demis pe Nazare

'Prim-ministrul Florin Cîţu îşi va prelua în această seară atribuţiile de ministru interimar al Finanţelor. Preluarea atribuţiilor se va face la sediul Guvernului României.

Din această nouă funcţie, de ministru interimar, premierul a solicitat de la Ministerul Finanţelor execuţia bugetară pe toate capitolele la fiecare minister şi instituţie publică, pentru fiecare lună, precum şi cheltuielile de personal.

Prim-ministrul a solicitat şi situaţia proiectelor de investiţii la cinci luni şi cât mai repede, la şase luni. Săptămâna viitoare vor avea loc mai multe întâlniri pentru a debloca proiectele întârziate de la Ministerul Finanţelor', a precizat sursa citată.

Revocarea ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, nu a avut conotații politice, a dat asigurări premierul Florin Cîțu. „Am făcut o analiză a acestui portofoliu. Decizia am luat-o marți, când i-am spus domnului ministru să-și dea demisia. Am anunțat liderii coaliției. M-a anunțat că nu își dă demisia și am mers mai departe cu planul de revocare”, a explicat, joi, Florin Cîțu.

Vineri, 9 iulie, premierul a fost întrebat, din nou, de către jurnaliști despre revocarea lui Nazare. „Legat de domnul Nazare, este cel care, până la urmă, a reușit să crească veniturile încasărilor la bugetul de stat cu 23 la sută, chiar dumneavoastră i-ați lăudat performanțele economice. Atunci de ce a fost demis din Guvern?”, a fost întrebat premierul Florin Cîțu.

„Măsurile pe care le-a luat acest Guvern și modul în care am acționat în ultimul an și jumătate au făcut să crească veniturile la buget. Eu cred că aici sunt implicați toți factorii. În același timp, ce am avut de spus am spus”, a zis premierul.