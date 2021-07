Cîțu, prins pe picior greșit: De ce l-ați lăudat pe Nazare, dacă l-ați demis?

Revocarea ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, nu a avut conotații politice, a dat asigurări premierul Florin Cîțu. „Am făcut o analiză a acestui portofoliu. Decizia am luat-o marți, când i-am spus domnului ministru să-și dea demisia. Am anunțat liderii coaliției. M-a anunțat că nu își dă demisia și am mers mai departe cu planul de revocare”, a explicat, joi, Florin Cîțu.

Vineri, 9 iulie, premierul a fost întrebat, din nou, de către jurnaliști despre revocarea lui Nazare. „Legat de domnul Nazare, este cel care, până la urmă, a reușit să crească veniturile încasărilor la bugetul de stat cu 23 la sută, chiar dumneavoastră i-ați lăudat performanțele economice. Atunci de ce a fost demis din Guvern?”, a fost întrebat premierul Florin Cîțu.

„Măsurile pe care le-a luat acest Guvern și modul în care am acționat în ultimul an și jumătate au făcut să crească veniturile la buget. Eu cred că aici sunt implicați toți factorii. În același timp, ce am avut de spus am spus”, a zis premierul.

Iohannis, despre remanierea ministrului de Finanțe: premierul știe ce face

Președintele României, Klaus Iohannis, a comentat remanierea ministrului de Finanțe, spunând că premierul Florin Cîțu știe ce face, este responsabil și are tot dreptul să schimbe echipa.

„Cred că este bine să vedem lucrurile într-o notă realistă. Guvernul are tot sprijinul partidului și al coaliției. Dacă premierul a considerat că trebuie făcută o remanire, știe ce face, este responsabil și are tot dreptul să schimbe echipa”, a spus Klaus Iohannis.

Declarațiile au fost făcute vineri, la Sofia, unde președintele României participă la cel de-al șaselea Summit al Inițiativei celor Trei Mări.