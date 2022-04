”Am toate documentele care au venit la partid. Erau adresate președintelui partidului, pentru solicitări de BEx. În partid avem o regulă, eu o voi respecta de fiecare dată această regulă, atât timp cât sunt președinte la PNL, și am convocat un BEx mâine (sâmbătă n.r.), la ora 12:00, cu prezență fizică.” a declarat Florin Cîțu. Cei care-i cer să renunțe la conducerea PNL i-au cerut ședință pentru astăzi, la ora 14:00. Întrebat de ce i-a refuzat, el a repetat ceea ce a spus anterior, respectiv că atât timp cât rămâne la conducerea PNL, va respecta statutul partidului. ”Cererile de convocare a BEx sunt adresate președintelui PNL. Președintele PNL a convocat BEx pentru mâine, la ora 12:00” a insistat Florin Cîțu.

Criticile la adresa partenerilor de compromis - așa cum numește PSD-ul - printre motivele invocate

”Eu am tot discutat cu președinții de filială din țară, știam că sunt nemulțumiri - foarte multe fără legături cu PNL. Am avut discuții și cu vicepreședinții.” a spus Florin Cîțu, care a dat de înțeles că problema invocată a fost că a fost ”vocal” la adresa ministrului de Finanțe, Adrian Câciu: ”Da, am fost vocal și voi rămâne la adresa unor măsuri populiste care pun în pericol stabilitatea financiară a României. Dobânzile sunt peste 6-7%, inflație peste 10%, avem șomajul... Sunt lucrurile pe care cred că le puteam face mai bine”.

”Este unul dintre motive” a spus liderul PNL. ”Un alt motiv invocat a fost cel al programului Anghel Saligny. Eu am riscat o guvernare și poziția de premier pentru a-l adopta. Este bizar să-l invoci în acest context.” a continuat Florin Cîțu.

Semnalul că e pregătit să lupte pentru șefia PNL

Președintele PNL a spus că-și va anunța decizia mâine, la BEx, dând de înțeles că nu e pregătit să facă un pas în spate, alegând, astfel, să meargă până la Congres. Întrebat câte organizații județene va avea de partea lui, a răspuns: ”Acest lucru se poate vedea doar la Congres”.

”Sunt dezamăgit. E o situație pe care greu o explic, pentru că multe lucruri au legătură cu guvernarea, nu cu PNL” a susținut el, spunând că a plecat în SUA pentru a reprezenta România și s-a întors acasă găsind această situație, fără nicio discuție prealabilă.

Discuții cu Klaus Iohannis

Despre relația cu președintele Klaus Iohannis spune că e ”bună”: ”Am discutat și-n SUA, și aici”, a declarat Florin Cîțu, despre care spune că i-a transmis și urare de ziua lui, liderul PNL împlinind astăzi 50 de ani.

”I-a fost invocat numele, dar eu nu pot să spun dacă s-a implicat sau nu (în debarcarea sa n.r.)” a mai afirmat liderul PNL despre implicarea lui Klaus Iohannis în răscoala din PNL care-l privește.

