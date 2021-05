Fals în dosarul lui Liviu Dragnea? Acuzații din închisoare: O declaraţie mincinoasă dată de cei de la Rahova

Liviu Dragnea, fostul lider al PSD, s-a aflat în această dimineață în fața instanței. El a acuzat că în dosarul său sunt declarații mincinoase, scrie Antena3.ro.

”Eu am suferit o intervenţie la spitalul penitenciar Rahova la spate, această zonă este foarte importantă. Pentru că operaţia a fost pe spate, eu nu am putut singur să-mi curăţ rana şi să-mi schimb bandajul. După intervenţie, medicul chirurg de la Rahova a trecut în fişa medicală şi a dispus ca medicii de la cabinetul medical din Rahova să cureţe rana din două în două zile. În a şasea zi, o zi de vineri după-amiază, s-a instituit carantina. (...) Eram trei deţinuţi în cameră. La uşa nostră s-a prezentat un ofiţer care ne-a transmis că nu mai putem să ieşim din cameră, că nu mai avem voie să primim nici vizite şi nici avocaţi. Timp de o săptămână, eu nu am avut acces la cabinetul medical, rana fiindu-mi pansată de colegii din cameră. Rana s-a reinfectat apoi, că nu am pansat corect şi vineri după ce am ieşit din carantină m-au dus din nou la spitalul Rahova şi m-au operat din nou pentru că rana recidivase. (...)

Ce scrie în dosar?

Doamna avocat mi-a prezentat ieri dosarul şi am văzut acolo o declaraţie din partea penitenciarului în care scrie că eu am refuzat asistenţa medicală. Scrie în dosar la fila 12, 21.03.2021, toalete şi pansament, deţinutul a refuzat şi a zis că se tratează singur. Nimic mai fals, e o declaraţie mincinoasă dată de cei de la Rahova. E fals în declaraţii, nu ştiu cine anume de la Rahova a declarat asta, dar colegii mei de cameră sunt cei care m-au bandajat. Ăsta a fost unul din motivele pentru care am spus că rana a fost pe spate şi nu mă puteam bandaja singur”, a declarat Liviu Dragnea, joi, în faţa instanţei.

Amintim că Liviu Dragnea a fost condamnat, în mai 2019, la închisoare de 3 ani şi 6 luni cu executare, în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia de Protecţie a Copilului Teleorman.

