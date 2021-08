Execuția bugetară după primele 6 luni din 2021, publicată de Florin Cîțu. Care sunt ministerele codașe

Într-o postare pe pagina de Facebook, premierul Florin Cîțu a publicat execuția bugetară pentru primele 6 luni ale anului 2021. Din informațiile prezentate, cea mai slabă execuție e la Ministerul Energiei și Ministerul Economiei.

De cealaltă parte, cele mai bune execuții sunt la Ministerul Justiției și Ministerul Muncii și protecției sociale. media pe 6 luni este de 84%, conform graficului prezentat de premmierul României.

Premierul a confirmat că a fost amendat în SUA, acum 20 de ani, pentru conducere sub influenţa alcoolului

Premierul Florin Cîţu a confirmat miercuri că, în urmă cu 20 de ani, a fost amendat contravenţional în Statele Unite ale Americii pentru conducere sub influenţa alcoolului, subliniind că a fost o greşeală pentru care a plătit foarte scump, fiind obligat la vremea aceea să îşi vândă maşina şi să circule ca pieton timp de un an de zile.



El a fost întrebat, la finalul şedinţei de Guvern, cum comentează informaţiile apărute în spaţiul public potrivit cărora în anul 2000, în SUA, a fost "închis" două zile pentru că ar fi condus "sub influenţa drogurilor sau a alcoolului".



"Da, acum 20 de ani, este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. (...) Este contravenţie. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL", a declarat Florin Cîţu, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.



Întrebat dacă el se afla la volan şi dacă preşedintele Klaus Iohannis şi liderul liberalilor, Ludovic Orban, au fost informaţi despre acest incident din SUA la momentul numirii sale ca premier, Cîţu a explicat: "Eu am condus, a fost o greşeală, repet, am condus, am plătit foarte scump, asta este, a trebuit să îmi vând şi maşina atunci, să merg un an de zile pe jos. A fost un eveniment acum 20 de ani de zile, vă daţi seama că nu este un eveniment cu care să te mândreşti, dar asta a fost. (...) Este o contravenţie, ştiţi că am mai plătit şi în România amenzi de circulaţie".

Victor Ponta, după cazul Câțu: Mă mir că nu au spus și azi ”Demisia Ponta”

Ma intereseaza ce face Florin Citu ACUM , si ce va face DE ACUM INCOLO - in calitatea sa de Prim Ministru si de viitor Presedinte al PNL.

Recunosc ca ma amuza teribil cum doamnele si domnii care ma injurau zi si noapte cand eram Prim Ministru pentru ce facusem ( sau se spunea ca am facut) in scoala generala ; si care imi cereau demisia si daca stranutam dimineata la cafea ; acum ne explica ipocrit si penibil cum “ cati nu au facut asa in tinerete” ( eu si inca 20 de milioane de romani nu am avut ocazia sa ne ia Politia in SUA - deci explicatiile nu sunt doar ridicole - ci chiar il dezavantajeaza pe Citu) . Dar pe ipocriti si impostori nu poti sa-i schimbi - poti doar sa razi de ei. Si sa NU faci ca ei. Oricum, ma mir ca nu au spus si azi ”Demisia Ponta”

Concluzia: treaba lui Citu ce a patit acum 20 de ani in SUA - imi este indiferent. Ce ma deranjeaza este faptul ca a pierdut un an important din guvernare pentru un razboi total inutil cu Orban - mai ales ca este un razboi castigat inainte de a incepe. Si ca va pierde probabil anul 2022 intr-un alt razboi steril cu USR-PLUS desi poate sa stie de acum ca NU se poate guverna cu forte politice infiintate cu unicul scop de a distruge orice forma de guvernare. Sa speram ca problema de acum 20 din SUA este singura pe care o are Citu - ar fi bine sa fie asa ( desi e greu de crezut) (citește continuarea AICI).

