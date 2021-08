Victor Ponta, după cazul Câțu: Mă mir că nu au spus și azi ”Demisia Ponta”

Imi asum riscul sa dezamagesc , dar spun direct : NU ma intereseaza si NU cred ca este important ce a facut Florin Citu in urma cu 20 de ani in viata sa privata ( cat nu e vorba de crime grave - bineinteles), scrie Victor Ponta pe Facebook.

Ma intereseaza ce face Florin Citu ACUM , si ce va face DE ACUM INCOLO - in calitatea sa de Prim Ministru si de viitor Presedinte al PNL.

Recunosc ca ma amuza teribil cum doamnele si domnii care ma injurau zi si noapte cand eram Prim Ministru pentru ce facusem ( sau se spunea ca am facut) in scoala generala ; si care imi cereau demisia si daca stranutam dimineata la cafea ; acum ne explica ipocrit si penibil cum “ cati nu au facut asa in tinerete” ( eu si inca 20 de milioane de romani nu am avut ocazia sa ne ia Politia in SUA - deci explicatiile nu sunt doar ridicole - ci chiar il dezavantajeaza pe Citu) . Dar pe ipocriti si impostori nu poti sa-i schimbi - poti doar sa razi de ei. Si sa NU faci ca ei. Oricum, ma mir ca nu au spus si azi ”Demisia Ponta”

Concluzia: treaba lui Citu ce a patit acum 20 de ani in SUA - imi este indiferent. Ce ma deranjeaza este faptul ca a pierdut un an important din guvernare pentru un razboi total inutil cu Orban - mai ales ca este un razboi castigat inainte de a incepe. Si ca va pierde probabil anul 2022 intr-un alt razboi steril cu USR-PLUS desi poate sa stie de acum ca NU se poate guverna cu forte politice infiintate cu unicul scop de a distruge orice forma de guvernare. Sa speram ca problema de acum 20 din SUA este singura pe care o are Citu - ar fi bine sa fie asa ( desi e greu de crezut).

PS - dintre miile de bancuri deja aparute pe acesta tema cel mai inspirat cred ca a fost cel in care se spune “Orban a baut toata viata - dar doar in Romania si nu a patit nimic / Citu a baut o data in America si l-au prins”! E cam de plans - nu de ras", scrie pe Facebook Victor Ponta.