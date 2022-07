Europenele de Nataţie de la Bucureşti. Doina Sava, reputată antrenoare, predicţie. Puştiul la care trebuie să se uite România

Antrenoarea Doina Sava spune, însă, că la Europenele de Nataţie organizate la Bucureşti sunt şi alţi copii care merită urmăriţi.

Cei trei copii care merită urmăriţi, în viziunea Doinei Sava, sunt Vlad Stancu, Bianca Cosma și Rebecca Diaconescu.

„Sunt copii foarte talentați. Și mai sunt câțiva sportivi foarte buni alături de ei. Vlad este, spre exemplu, un înotător de fond excelent.

În probele de 400, 800 și 1500 de metri. Are multe recorduri naționale doborâte”, a exemplificat Doina Sava.

Vlad Stancu, sportivul amintit de reputata antrenoare, a doborât 25 de recorduri naționale, ultimul data din 1988 și îi aparținea lui Robert Pinter, scrie Prosport.ro.

Dragoş Luscan, preparatorul fizic al lui David Popovici, uimit de înotător: Am făcut încălzirea pe care o facem de obicei, ca și cum n-ar fi reușit nimic

"Am început acum patru ani, în urma unui cantonament. M-am întâlnit cu David, am făcut multe exerciții. Am lucrat cu foarte mulți copii și, dintre ei, iată că David a reușit să meargă mai departe. Ne-am mai întâlnit în diverse ocazii, când a mai avut câte o accidentare, apoi relația a început să se consolideze și să lucrăm într-un mod cât mai profesionist.

După semifinala de la 100 de metri, erau înotători din alte țări care veneau să vorbească cu el, să le explice cum a reușit să înoate atât de bine. Le povestea atât de bine, i-am zis “David, la un moment dat, poți să fii un profesor foarte bun”.

Când l-am cunoscut, avea părul lung, era exotic. David era un copil care era pregătit pentru înot, încă de la început s-a simțit că are o mentalitate pentru performanță. Acesta este punctul lui forte dintotdeauna. Reușește să dea răspunsurile bune, potrivite. Am crescut împreună.

Am niște teste pe care i le-am făcut de-a lungul timpului, probabil le voi prezenta în teza mea de doctorat sau într-o carte. Poți să faci toate antrenamentele, dar dacă nu ești suficient de puternic, dacă n-ai un timp de reacție cât mai bun, să ai o putere cât mai mare când ai întoarcerea, să împingi în picioare", a spus Dragoș Luscan, într-un interviu pentru Pro TV.

"David mai are diverse lucruri la care trebuie să lucrăm. A avut probleme cu genunchii, cu spatele. Cu mine face un antrenament, iar la înot face două antrenamente, apoi vine sesiunea de refacere. E un program foarte bine stabilit. Mai merge și la școală, trebuie să dea Bacalaureatul la anul.

Dacă David mai pune masă musculară pe el, va trebui să o care după el. E ca și cum ar înota cu un sac în spate, de 2-3-4 kilograme. Dacă i-am mări fibra musculară, ar fi mai lent. Adică ar trebui să plătească un preț, riscurile ar fi mai mari decât câștigurile potențiale.

După ce a câștigat cursa de 100 de metri... cu două medalii mondiale ai fi plecat într-o vacanță, nu? A doua zi, a zis “Vreau să merg la antrenament. Mă doare tot corpul, dar dacă înot o să-mi treacă”. Am făcut încălzirea pe care o facem de obicei, ca și cum n-ar fi reușit nimic. Tot prin înot a reușit să se relaxeze, atât de mult îi place", a mai spus Dragoș Luscan, citat de Digisport.

