Fundația Institutul de Studii Financiare (ISF) a organizat astăzi, împreună cu DCMedia Group, dezbaterea ”Cercetarea științifică în domeniul financiar. Provocări și soluții”. Invitat în cadrul dezbaterii a fost și Ministrul Educației. Sorin Cîmpeanu a vorbit despre educația financiară în școli, explicând că aceasta ar urma să fie introdusă într-un modul denumit generic "Educație pentru viață", începând cu toamna anului 2023.

"Educația financiară este fără doar și poate importantă. Educația financiară a fost introdusă în programă, este adevărat, însă sunt convins că vom avea înțelepciunea ca în noile planuri cadru pentru liceu să avem consolidată și această componentă a educației. Educația financiară ar urma să fie introdusă într-un modul denumit generic "Educație pentru viață", în care să avem o serie de componente, care luate toate la un loc într-o manieră integrată să facă în așa fel încât tinerii noștri să fie pregătiți mai bine pentru viața reală, pentru integrarea în societate. Pe acest palier fără doar și poate educația financiară are o importanță mare pe care Ministerul Educației o susține. Noile planuri cadru ar urma să fie aplicabile din 2023.", a declarat Sorin Cîmpeanu.

Sorin Cîmpeanu, semnal de alarmă

Ministrul Educației a venit și cu un semnal de alarmă în ceea ce privește finanțarea cercetării în România.

"Pe al doilea palier, acela al finanțării cercetării, știm foarte bine dinamica, plecând de la 0,29% din PIB în anul 2015 am coborât la 0,26% în anul 2016, în anul 2018 aveam 0,15% din PIB, în 2019 aveam 0,14%, iar în 2020 aveam 0,13% din PIB. Deci de la 0,29, iertați-mi amara ironie, de la 0,29% din PIB în anul 2015 am crescut atât de mult încât am ajuns la 0,13% PIB în anul 2020, în condițiile în care angajamentul asumat de România la nivel european era de finanțare a cercetării științifice cu minimum 1% din PIB finanțare publică și 1% din PIB finanțare privată.

Situația nu este deloc liniștitoare, mai cu seamă că avem un trend descendent. Nu numai că este mică finanțarea cercetării, dar este și pe un trend descendent. Este un semnal de alarmă. Al treilea aspect, în cadrul componentei generale de finanțare a cercetării, pot spune că din perspectivă internațională cercetarea științifică în domeniul financiar sau teme care se înscriu în acest domeniu, a cunoscut o dinamică importantă, în plan internațional. ", a punctat ministrul Educației.