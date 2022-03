Deputatul liberal care a semnat pentru demiterea lui Klaus Iohannis, DEMISIE din PNL

"Dragi români, astăzi vreau să împărtășesc cu voi ultimele decizii pe care le-am luat. Am decis să mă despart de Partidul Național Liberal. Fac acest pas deoarece îmi doresc să fiu mai aproape de cetățeni, îmi doresc să fiu independent și nu în ultimul rând, îmi doresc ca opiniile mele să fie ascultate și respectate. Nu doresc să aduc reproșuri foștilor colegi și le doresc succes. Am luat această decizie deoarece nu am reușit să obțin sprijinul unui număr suficient de colegi pentru promovarea unor proiecte legislative pe care le-am promis alegătorilor și pentru că vreau să acționez în conformitate cu propria mea conștiință.

Nu vreau să aduc prejudicii oamenilor de rând prin aplicarea unor decizii politice. La începerea mandatului nu am jurat credință vreunui partid, am jurat credință țării și poporului. Începând de astăzi, după 16 ani de activitate ca primar în colaborare cu Partidul Național Liberal, voi activa ca și parlamentar neafiliat.Pe viitor m-ați vedea activând în cadrul partidului AUR?", a scris Dumitru Flucuș pe Facebook.

În noiembrie 2021, Flucuș a semnat lista AUR de suspendare a lui Klaus Iohannis. Atunci, copreședintele AUR, George Simion, începuse să strângă semnături de la parlamentari.

"Dacă chiar a semnat și, din câte am înțeles, chiar a semnat, va fi exclus din partid în maxim două săptămâni. Îmi pare rău, în momentul în care ai făcut un asemenea gest, nu ești parlamentar liberal, ești de la AUR. Te duci la Georgică Simion!”, spunea, atunci, Dan Vîlceanu.

Ce spunea Dumitru Flucuș în noiembrie

"Colegii mei nu au fost deloc fericiți, nu pot să spun că am vorbit cu mulți. Domul președinte Cîțu nu m-a sunat. M-au sunat cei de la conducerea județului, dar nu m-au amenințat cu excluderea. Am avut discuții firești, nu e vorba de amenințări, însă sunt conștient că în partid sunt niște etape și niște foruri de conducere care vor lua anumite decizii. Eu sper să înțeleagă că trebuie să salvăm țara. Domnul președinte e la sfârșitul mandatului... Este opțiunea mea personală și consider că domnul președinte are o responsabilitate foarte mară față de criza din țară și nu este corect! Un președinte responsabil ar fi trebuit să numească din prima un premier care să rezolve crizele. PNL, dacă nu face anumite schimbări, va ajunge la limita intrării în Parlamen”, spunea Flucuș atunci.

