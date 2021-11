De ce nu au Eliza și Cosmin Natanticu copii

Eliza și Cosmin Natanticu au dezvăluit recent că și-ar dori foarte mult să devină părinți, dar situația actuală legată de pandemie și lipsurile din sistemul medical românesc i-au împiedicat să-și vadă visul cu ochii.

„Ne dorim, însă nu s-a întâmplat. Am mai pus în balanță ceea ce se întâmplă acum cu COVID, cu anumite situații și nu știu, parcă mă înspăimântă ideea de a naște într-o meternitate sau într-un spital, unde sunt tot felul de cazuri, de microbi, bacterii. Nu sunt vremurile cele mai bune, nu judec pe nimeni, vorbesc strict de ce îmi doresc eu, dar, dacă Dumnezeu ne dă și ne ajută, ne face un cadou frumos, o să-l primim cu mare drag”, a spus Eliza Natanticu la Antena Stars.

Eliza Natanticu s-a născut în București, iar pasiune pentru actorie a cunoscut-o de la părinții săi, ambii actori, participând la diferite piese de teatru de la șapte ani. Mai mult, ea a devenit cunoscută și după ce a participat la X Factor în anul 2016.

„Sunt actriță. Am crescut în Teatrul Odeon. Părinții mei sunt amândoi actori. Am jucat în piese de teatru de când aveam șapte ani. Acolo am prins clar microbul scenei. Simt că în mine zace ceva ce trebuie exprimat. Simt că lumea muzicală are nevoie de mai multe talente care pot cânta live și cred că pot fi unul dintre ele", a spus Eliza Natanticu.

Surpriză la Asia Express

Amintim că ediția 27 a sezonului 4 din Asia Express le-a adus o nouă surpriză echipelor de pe Drumul Împăraților. Se pare că traseul din Georgia este presărat cu cele mai neașteptate situații și experiențe de neuitat. Încă de la primele ore ale dimineții, Irina Fodor a anunțat că Emi și Cuza au câștigat prima Imunitate a etapei șapte, dar și că va face câteva schimbări radicale în cursă. Cele cinci echipe rămase în competiție au fost nevoite să își schimbe coechipieri cu un alt concurent pe care îl considerau rival. Vestea că nu vor merge în cursa din această seară alături de colegul cu care au pornit în competiție i-a uimit pe concurenți. Vedetele s-au îngrijorat când au aflat că pot face echipă cu cel mai de temut rival al lor.

Formatul noilor echipe arată așa: Adriana Trandafir și Patrizia Pagleri fac parte din aceeași echipă, la fel și Maria Speranța și Francesco. Lidia Buble și Elwira Petre vor îndeplini împreună noile probe. Cosmin Nanaticu a picat în aceeași echipă cu cel mai mare rival al său din competiție, Mihai Petre. Totodată, și Estera Buble s-a ales cu un nou coechipier pe măsura așteptărilor sale, Eliza Natanticu.