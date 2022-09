Cum liniștești un bebeluș care plânge - metoda ştiinţifică

Oamenii de știință recomandă să iei bebelușul în brațe, să te plimbi cu el cinci minute, fără opriri sau schimbări de direcție bruște, apoi să te așezi și să-l ții în brațe între cinci și opt minute, iar abia atunci să-l așezi ușor în pătuț, relatează The Guardian.

If you’re a new parent who has found themselves pleading “how do I get my baby to stop crying?!” you’ll be pleased to know that scientists believe they have found a recipe for respite. https://t.co/eYI9RpYCju