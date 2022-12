Cristian Diaconescu, oprit în benzinărie de români speriați de războiul din Ucraina. Ce l-au întrebat. "Situația este critică dacă..."

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, a vorbit despre posibilitatea unirii României cu Republica Moldova, subiect intens discutat în spațiul public în ultimele zile.

"Moldova este un stat care trebuie apărat cum ne apărăm pe noi înșine, un stat în care dacă se întâmplă ceva rău devine tema politică internă în țara România, un stat în care identitatea comună, etnică, religioasă, lingvistică și ruperea prin fractură politică generată tot de un conflict, ne obligă. Nu ne obligă însă să fim proști, ne obligă să fim inteligenți pentru că în mod evident în condițiile în care acționezi deligitimat servești contraargumentelor, servești exact celor care nu vor să se întâmple așa ceva. În acest moment, ca și paradigmă atât de discutată, de ce nu revendicăm noi drepturile românilor din Ucraina acum, atunci când ucrainenii, indiferent că sunt etnici români, sunt cu pistolul la cap... Sigur, principiul funcționează. Uită-te la context și la moment. Fie nu-l vezi, fie nu vrei să-l vezi. Din această perspectivă unirea este un gest geostrategic. Sigur că trebuie să plece întâi de la popor, oricum nu ar pleca de la politic, n-are șanse, deci în momentul acela se dezechilibrează.

Plecând însă de la popor, în mod evident poate fi maximizat de un politic inteligent, în egală măsură și la est, și la vest, pentru că să știți că și la vest sunt reticențe, nu sunt numai la est. Ei bine, din acest punct de vedere trebuie făcut cu cap, în timp, profitând de fereastra de oportunitate și mai ales neuitând un lucru, unirea nu se face à la carte, în sensul că te apuci tu să tragi frontiera, să lași Găgăuzia de o parte că se opune aspirațiilor de aderare la UE ale Chișinăului sau Transnistria pentru că are bază militară și nu poate fi îndepărtat contingentul rus, nu. Trebuie să reușești să acoperi toate aceste preocupări și să duci la bun sfârșit un astfel de proces", a declarat Cristian Diaconescu la Realitatea Plus.

Cristian Diaconescu: Situația este critică inclusiv pentru România dacă Moldova cade, dacă Ucraina cade și cred că marea majoritatea a românilor înțeleg

Ulterior, Cristian Diaconescu a continuat și a afirmat că a fost oprit de oameni în benzinărie pentru a fi întrebat despre pericolul războiului din Ucraina, semn că oamenii înțeleg situația în care ne aflăm în acest moment.

"Către oamenii care nu sunt atenți, către oamenii care nu sunt informați poate prin unele mesaje, dar poate prin și altele dacă sunt un pic atenți să înțeleagă că situația este critică inclusiv pentru România dacă Moldova cade, dacă Ucraina cade și cred că marea majoritatea a românilor înțeleg că altfel nu m-ar opri în benzinărie să spună: "Știți, vin peste noi?", un om, oarecare, spunea la un moment dat, sau "ar fi bine să îmi trimit copiii afară?". Și de abia începuse războiul....

Deci din punctul ăsta de vedere cred ca marea majoritate a oamenilor înțeleg. Repet, probabil or și ce-o ști americanii dacă dau 18 miliarde doar pentru componenta militară în Ucraina și vreo 50 de miliarde pentru cea umanitară. Or ști ce or ști germanii, europenii, când se pregătesc să blocheze și mai mult importurile de hidrocarburi", a mai spus Cristian Diaconescu.

