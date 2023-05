Ciucă: Şeful Vămilor, demis. Am luat act de demisiile şefilor ANAF şi ANRM. E nevoie de o colectare eficientă

Premierul a subliniat că este nevoie de un sistem de colectare mai eficient, prin care bugetul statului să aibă resursele necesare politicilor publice aşteptate de cetăţeni.

'Creşterea economică pe care am obţinut-o trebuie să fie resimţită de oameni, iar pentru a reuşi acest lucru, instituţiile statului trebuie să fie mai performante. După un an în care PIB-ul ţării a crescut cu 49 miliarde de euro, trebuie să regăsim aceeaşi dinamică şi în încasările de la buget. Avem nevoie de un sistem de colectare mai eficient, prin care bugetul să aibă resursele necesare politicilor publice aşteptate de cetăţeni. L-am demis, azi, pe şeful Autorităţii Naţionale a Vămilor şi am luat act de demisiile şefilor ANAF şi Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.

Reformarea acestor instituţii trebuie accelerată, prin digitalizare, profesionalizarea angajaţilor şi eficientizarea procedurilor de lucru. Doar astfel vom putea valorifica în interes public rezultatele bune ale economiei şi vom răspunde nevoilor sociale', a spus Nicolae Ciucă într-o postare pe pagina de Facebook a Guvernului.

Premierul Nicolae Ciucă a subliniat că prin continuarea programelor de investiţii masive, colectarea corectă a veniturilor la buget şi exploatarea resurselor naturale, 'România va intra într-o nouă etapă de modernizare, în beneficiul tuturor cetăţenilor săi'.

Lucian Heiuş nu mai este preşedintele ANAF. Acesta a demisionat din funcţie luni, 29 mai. Conform unor surse liberale, acesta a demisionat pentru că, potrivit protocolului rotative, la ANAF ar urma să fie numit un preşedinte susţinut de PSD. Mai mult, aceleaşi surse spun că Lucian Heiuş va merge pe altă funcţie după rotativă. Astfel, se poate spune că Lucian Heiuş a luat mai repede startul în cursa rotativei, deşi liderii coaliţiei încă nu s-au pus de acord pe data la care aceasta va avea loc.

"Mi-am înaintat astăzi demisia din funcția de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. A fost o onoare pentru mine să conduc această instituție și le mulțumesc colegilor mei pentru profesionalismul și implicarea de care au dat dovadă în acest an." Citește continuarea aici!

