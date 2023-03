Ciucă, despre rocada premierilor: Nu o să îmi dau demisia. Am primit mandatul de la preşedintele României

'Rocada urmează să se petreacă aşa cum am susţinut de fiecare dată, conform protocolului semnat în momentul constituirii coaliţiei şi aş nuanţa un pic, în sensul în care nu o să îmi dau demisia, pentru că am primit un mandat, am să predau un mandat. Am primit mandatul de la preşedintele României, atunci când va veni timpul, voi preda mandatul preşedintelui României”, a spus Nicolae Ciucă, întrebat când ar putea avea loc rotativa guvernamentală.

Nicolae Ciucă se află, joi, într-o vizită oficială la Chişinău, acolo unde a avut întrevederi cu preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cu premierul Dorin Recean, dar şi cu preşedintele Parlamentului, Igor Grosu.

