Ciucă: Republica Moldova se bucură de un capital de simpatie fără precedent la nivel european şi internaţional

'Domnule prim-ministru, doamnelor şi domnilor, dragi cetăţeni ai Republicii Moldova, bună ziua. Mă bucur foarte mult să mă aflu astăzi la Chişinău, la invitaţia omologului meu, dl prim-ministru Recean, la scurt timp după ce domnia sa a fost în prima vizită oficială la Bucureşti. Avem o agendă bilaterală densă, proiecte pentru un trai mai bun al cetăţenilor noştri şi pentru relaţii mai strânse între cele două maluri ale Prutului. Este motivul pentru care sunt însoţit astăzi în această vizită de mai mulţi membri ai Guvernului României. Am urmărit astfel să avem un dialog cât mai aplicat şi pragmatic pe subiecte de interes central, inclusiv în plan sectorial.', a declarat Nicolae Ciucă.

'Am discutat cu privire la demersurile noastre, printre altele, pentru renovarea, dar şi construcţia, aşa cum a precizat şi dl. prim-ministru, de noi poduri peste râul Prut, pentru deschiderea de noi puncte de trecere a frontierei, pentru implementarea proiectului legat de controlul coordonat la graniţă, pentru formarea de personal în diverse sectoare şi structuri ale Republicii Moldova şi pentru dezvoltarea infrastructurii energetice dintre cele două state. Practic, aşa cum discutam şi în cadrul întâlnirii bilaterale, aşa cum am discutat şi la întâlnirea cu dna preşedinte Maia Sandu, prin toate aceste proiecte nu urmărim altceva decât să facilităm procesul de aderare şi de conectare al Republicii Moldova cu spaţiul european. Am abordat totodată, aspecte legate de prezenţa investitorilor români în economia Republicii Moldova.', a spus Ciucă.

'În context, am subliniat importanţa unui climat de afaceri conform cu standardele europene, condiţie esenţială pentru extinderea investiţiilor. România va continua să susţină dezvoltarea capitalului uman al Republicii Moldova prin acordarea de burse de studii în universităţile româneşti pentru toate programele de studii şi la toate nivelurile educaţionale şi am convenit în cadrul şedinţei de astăzi să identificăm acele domenii şi sectoare cu potenţial şi oportunităţi de ambele părţi, astfel încât acolo să asigurăm finanţarea şi concentrarea pentru a putea să ne asigurăm că acele sectoare într-adevăr se dezvoltă prin contribuţie bilaterală.', a menționat Ciucă.

'De asemenea, universităţile româneşti sunt prezente pe teritoriul Republicii Moldova cu extensiuni universitare dezvoltate în parteneriat cu instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova, oferind programe de studii de înaltă calitate academică. Am salutat deschiderea instituţiilor din Republica Moldova, atât instituţiile centrale, cât şi cele locale, pentru consolidarea legăturilor noastre profunde.', a menționat Ciucă.

'Vedem aceste demersuri solide în România prin sprijin politic la toate nivelurile, vocal, sincer şi activ pentru accelerarea procesului de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, prin asistenţă concretă sub formă de asistenţă financiară nerambursabilă, prin furnizarea de energie electrică, prin alocări de păcură şi alte produse energetice, prin valorificarea gazoductului Iaşi-Ungheni-Chişinău, prin transfer de experienţe şi, desigur, prin orice alte forme de sprijin, aşa cum am convenit astăzi.'

'Vedem, deopotrivă, aceeaşi deschidere şi abordare sinceră din partea Republicii Moldova faţă de întărirea relaţiilor fireşti, profunde între Bucureşti şi Chişinău. Măsurile dvs. curajoase care vizează restabilirea adevărului istoric şi ştiinţific, precum şi repararea unor nedreptăţi din perioada sovietică, reconfirmă comunitatea de limbă, istorie şi cultură dintre România şi Republica Moldova, precum şi profunzimea legăturilor noastre spirituale.', a zis Ciucă.

'Vă mulţumim încă o dată pentru promulgarea legii de recunoaştere a limbii române ca limbă oficială. Războiul din Ucraina, implicaţiile lui majore asupra Republicii Moldova, precum şi acţiunile tot mai agresive de destabilizare susţinute de Rusia şi de interesele locale ostile, toate acestea reclamă o coordonare strânsă şi constantă între ţările noastre. De aceea, am arătat că România a propus recent la nivel european crearea unui regim de sancţiuni pentru contracararea acţiunilor de destabilizare a Republicii Moldova. Continuăm demersurile în această direcţie şi vom lucra îndeaproape cu Guvernul de la Chişinău, cu statele membre ale Uniunii Europene şi cu instituţiile europene pentru transpunerea în practică a acestui obiectiv.', a zis Ciucă.

'Preşedintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, a expus în urmă cu aproape o săptămână în Parlamentul de la Chişinău o viziune clară şi ambiţioasă pentru reformarea statului şi aderarea la Uniunea Europeană. Republica Moldova a pornit ferm pe calea reformelor şi integrării europene cu scopul de a oferi un trai mai bun cetăţenilor săi. Aveţi, domnule prim-ministru, un obiectiv clar pe termen scurt, cel al îndeplinirii recomandărilor Comisiei Europene şi începerii negocierilor de aderare şi, aşa cum am discutat, vom acorda întreg sprijinul nostru şi vom folosi toată experienţa noastră pentru a o împărtăşi cu dvs. Spun toate acestea pentru că ştim că nu este un drum uşor, dar este un efort necesar şi benefic şi pentru care vă susţinem cu tărie. Toţi cei care poate se îndoiesc de justeţea acestui drum nu au decât să se uite la exemplul României, la cât de mult şi profund a evoluat România în contextul integrării în Uniunea Europeană.', a spus Ciucă.

'Toţi indicatorii socio-economici probează acest lucru. Nu există altă opţiune care să poată oferi cetăţenilor Republicii Moldova acces la libertate, stabilitate, prosperitate, la un trai în demnitate decât integrarea în Uniunea Europeană. Am văzut chiar zilele trecute cât de dificil este să faci reformă, spre exemplu, în domeniul justiţiei şi, aşa cum am discutat, putem să observăm că obstacolele acestea nu sunt deloc uşor de trecut, dar important este că ele nu stau nici în faţa doamnei preşedinte, nici în faţa dvs. şi mergeţi mai departe cu aceste măsuri, aşa cum se aşteaptă cetăţenii Republicii Moldova de la dvs.', a spus premierul Nicolae Ciucă, conform Rador, în cadrul unei conferinţe comună de presă susţinută împreună cu Dorin Recean, în Republica Moldova.

