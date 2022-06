Autostrada Moldova. Ciucă: Obiectivul este ca până pe 31 decembrie să fie semnate toate contractele

Prim-ministrul Nicolae Ciucă a participat, alături de vicepremierul Sorin Grindeanu, la semnarea contractului între CNAIR şi compania Pizzarotti pentru execuţia Lotului 1 al Autostrăzii Ploieşti-Buzău, secţiunea A7.

'Este un moment care începe să devină uzual. Spun asta pentru că, în urmă cu câteva zile, a fost semnat primul contract pentru lotul Ploieşti - Buzău din proiectul Autostrada Moldova. Apreciez că este foarte important să asigurăm acest ritm de coerenţă a derulării întregului program pentru că, aşa cum am înţeles de la domnul ministru, obiectivul asumat pentru anul acesta este ca până pe 31 decembrie să fie semnate toate contractele pentru Autostrada Moldova.', a declarat Nicolae Ciucă.

Un proiect aşteptat de foarte mult timp de către români

'Am spus-o şi o repet: este un proiect aşteptat de foarte mult timp de către români şi este datoria noastră să asigurăm că tot ceea ce înseamnă aşteptările populaţiei, cât şi asumarea din partea Guvernului României se va realiza', a afirmat Nicolae Ciucă. El a spus că este un proiect foarte important care are asigurată finanţarea prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

'Sunt alocate sume importante, discutăm despre 12 miliarde de euro, bani alocaţi prin PNRR, discutăm despre nouă miliarde de euro prin fondurile de coeziune. Iată o sumă foarte mare de bani care trebuie să se regăsească în dezvoltarea infrastructurii mari din ţara noastră. Ca atare, tot ceea ce trebuie făcut în continuare este, domnule ministru, doamnelor şi domnilor, să facem tot ceea ce depinde de noi, aşa cum am procedat şi până acum, astfel încât aceste obiective să poată să aibă ritmicitatea necesară pentru a încadra în termenele asumate', a adăugat premierul. Ciucă l-a felicitat pe ministrul Transporturilor pentru implicarea în gestionarea acestui program, menţionând că are tot sprijinul din partea Guvernului pentru a duce la bun sfârşit măsurile asumate.

Citește și - Ciuvică spune că Grindeanu este zero, zero, zero pe transporturi. Chirieac îl contrazice / video

Sorin Grindeanu s-a lăudat cu câțiva kilometri de autostradă care vor urma să fie spre Moldova... la un moment dat.

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, vicepremierul Sorin Grindeanu, a semnat marţi, la Buzău, primele două contracte pentru Autostrada Moldovei A7.



Primul contract vizează finanţarea prin PNRR a construcţiei celor 63 de kilometri ai tronsonului Ploieşti-Buzău.



„Am semnat două contracte. Primul contract, de finanţare pentru întreaga secţiune de la Ploieşti la Buzău, de 3,8 miliarde de lei fără TVA. E cel mai important contract de finanţare prin PNRR semnat până acum (...) S-a semnat pe întreg tronsonul, a declarat ministrul Transporturilor.

Al doilea contract, semnat cu executanţii, vizează construcţia primului sector al autostrăzii, respectiv lotul 2 Mizil-Pietroasele, în lungime de 28 de kilometri.



„Această secţiune între Ploieşti şi Buzău este împărţită în trei loturi. Azi s-a semnat pentru lotul 2. Suntem aproape de a semna şi pentru lotul 1. Pentru lotul 3 aşteptăm sentinţa unei instanţe care are prevăzut termenul la sfârşitul acestei luni, undeva pe 22-23 iunie, şi apoi vom trece şi la semnarea acestui contract. Le-am dat target celor de la CNAIR (...) ca până la sfârşitul acestui an să semneze toate contractele pe A7, în număr de 13 (...), astfel încât să existe patru ani pentru execuţie, până la finalul anului 2026 să fie terminate aceste lucrări (...) Toate cele 13 contracte sunt pe FIDIC roşu, ceea ce înseamnă direct execuţie şi vrem ca întreg A7 între Ploieşti şi Paşcani să fie semnat cu un an mai repede decât borna din PNRR", a mai spus Sorin Grindeanu.



Autostrada Moldovei A7 va avea în total aproape 440 de kilometri, de la Ploieşti până la Siret, la graniţa cu Ucraina. Vezi articolul și video aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News