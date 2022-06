Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, vicepremierul Sorin Grindeanu, a semnat marţi, la Buzău, primele două contracte pentru Autostrada Moldovei A7.



Primul contract vizează finanţarea prin PNRR a construcţiei celor 63 de kilometri ai tronsonului Ploieşti-Buzău.



„Am semnat două contracte. Primul contract, de finanţare pentru întreaga secţiune de la Ploieşti la Buzău, de 3,8 miliarde de lei fără TVA. E cel mai important contract de finanţare prin PNRR semnat până acum (...) S-a semnat pe întreg tronsonul, a declarat ministrul Transporturilor.

Al doilea contract, semnat cu executanţii, vizează construcţia primului sector al autostrăzii, respectiv lotul 2 Mizil-Pietroasele, în lungime de 28 de kilometri.



„Această secţiune între Ploieşti şi Buzău este împărţită în trei loturi. Azi s-a semnat pentru lotul 2. Suntem aproape de a semna şi pentru lotul 1. Pentru lotul 3 aşteptăm sentinţa unei instanţe care are prevăzut termenul la sfârşitul acestei luni, undeva pe 22-23 iunie, şi apoi vom trece şi la semnarea acestui contract. Le-am dat target celor de la CNAIR (...) ca până la sfârşitul acestui an să semneze toate contractele pe A7, în număr de 13 (...), astfel încât să existe patru ani pentru execuţie, până la finalul anului 2026 să fie terminate aceste lucrări (...) Toate cele 13 contracte sunt pe FIDIC roşu, ceea ce înseamnă direct execuţie şi vrem ca întreg A7 între Ploieşti şi Paşcani să fie semnat cu un an mai repede decât borna din PNRR", a mai spus Sorin Grindeanu.



Autostrada Moldovei A7 va avea în total aproape 440 de kilometri, de la Ploieşti până la Siret, la graniţa cu Ucraina.

„Grindeanu este zero, zero, zero, zero, zero, zero pe subiectul transporturi”, a zis Mugur Ciuvică, moment în care Bogdan Chirieac l-a întrerupt: „Nu-s așa dur ca dumneavoastră. Nu e chiar așa... este 0,1”.

Mugur Ciuvică a continuat: „După Revoluție, a fost prost cam tot timpul, așa că cine se aștepta că vine Grindeanu și face autostrăzi înseamnă că este năuc”.

Cei care pleacă din București pentru a ajunge la Buzău au o posibilitate să evite E85, cunoscut drept drumul morții. Din păcate, soluția nu-i avantajează pe cei care vor să ajungă în orașe mai îndepărtate.

Un cititor DC News, care face săptămânal traseul Buzău-București, ne-a spus că s-a săturat de politicienii care vin și se laudă cu câteva zeci de kilometri de autostradă, și aceia trecuți pe hârtie...

Cum a fost cazul și ieri când Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, s-a lăudat cu semnarea unor contracte pentru începerea lucrărilor la Autostrada Moldova.

Este vorba de contractul de finanțare pentru toți cei 63 de kilometri ai sectorului de Autostradă Ploiești-Buzău, cu o valoare de peste 3,8 miliarde de lei.

Al doilea contract semnat este pentru construcția Lotului 2 al autostrăzii, cuprins între Mizil și Pietroasele. Lotul are 28,35 de kilometri.

Asocierea de constructori români și bulgari care a câștigat contractul, cu o valoare de 1,24 de miliarde de lei, trebuie să finalizeze lucrările în 20 de luni.

Un cititor DC News ne-a spus că nu mai crede în poveștile nimănui despre autostrăzi, așa că pentru a evita E85, cunoscut drept drumul morții, a căutat al traseu pentru a încerca să ajungă viu în Buzău.

„Nu mai cred în autostrăzi făcute pe hârtie. Ei stau și desenează prin birouri, fac schițe, în timp ce noi murim pe șosele. Nimeni nu își asumă morții de pe șosele. Până fac ei autostrăzi, dacă le fac, vom muri în continuare pe E85. Politicienilor ăstora care ne tot promit autostrăzi și nu le fac nu le pasă pentru că ei oricum au bolizi. Dar noi, oamenii de rând, nu avem bani de mașini scumpe care să ne apere în caz de accidente.

Eu am căutat o alternativă pentru a ajunge la București, un drum care este, o parte, pe autostrada București - Ploiești. Lungesc puțin drumul, dar prefer să merg așa decât să-mi risc viața pe E85. A merge pe acolo este ruleta rusească. Ne adaptăm, ce să facem?! Doar nu credeți că-l așteptăm pe Grindeanu să ne facă autostrăzi. Și cum vă spuneam, nu o mai iau pe E85, ci merg pe drumul spre Mizil, apoi pe autostrada București - Ploiești. Fac tot ce pot pentru a evita să merg pe șoseaua morții unde nimeni nu respectă nicio regulă, polițiști nu există și doar o minune te ajută să ajungi viu acasă”, ne-a spus un cititor DC News.

Dar românul s-a obișnuit și înghite orice. Suntem deja imuni la promisiuni

De-a lungul vremii, politicienii au păcălit cetățenii în permanență în chestiunea construcției de autostrăzi. Un articol publicat în 1995 titra, pe vremea lui Văcăroiu, că „din 1997, vom ajunge în două ore la București”. Potrivit articolului, autostrada București Ploiești era abia finalizată și executivul promitea să ajungă cu aceasta la Brașov în doi ani. "Distanța Brașov - București o vom parcurge în două ore", se arăta în articol.

Realitatea este că acum, la aproximativ 30 de ani de la acel articol de presă, între Ploiești și Brașov nu avem autostradă indiferent care guvern a promis că va face. Ba mai mult decât atât, chiar porțiunea de autostradă dintre București și Ploiești a fost deschisă circulație după șapte ani de la momentul publicării articolului care spunea că este finalizată. Vezi aici articolul din 1995.

Așa că de ce l-am crede tocmai pe Sorin Grindeanu că în timpul vieții noastre vom merge pe autostradă spre Moldova?

