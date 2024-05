Cât de repede pot sparge hakerii parolele în 2024. O parolă de 8 caractere se sparge în mai puțin de un minut

Conform tabelului lor anual privind parolele din 2024, o parolă de doar opt caractere poate fi spartă în mai puțin de un minut folosind metoda „brute force”. Pe de altă parte, o parolă de 16 caractere necesită peste un secol pentru a fi spartă, scrie euronews.com.

???? The 2024 update to our Hive Systems Password Table is out now! Viewed and shared by over 1 million+ people, published by universities, and seen in the news - this year's update covers the latest trends in password cracking. Download your copy today at https://t.co/KzbZoXDTu9 pic.twitter.com/5tG8jpGqX9