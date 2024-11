DefCamp, conferinţa regională de hacking și securitate cibernertică din Europa Centrală și de Est, la Palatul Parlamentului

Joi și vineri, în organizarea Asociației Centrul de Cercetare în Securitate Informatică din România (CCSIR), va avea loc conferința regională DefCamp, cel mai important eveniment anual de hacking și securitate cibernetică din Europa Centrală și de Est, eveniment la care sunt așteptați să participe peste 2.000 de experți internaționali în securitate cibernetică.



”DefCamp a fost întotdeauna despre susținerea și creșterea comunității de securitate cibernetică, iar ediția din acest an nu face excepție. Liderii din industrie vor participa pentru a împărtăși cunoștințe valoroase, perspective și cercetări, având ca obiectiv sprijinirea profesioniștilor, actuali și viitori, și consolidarea unei comunități globale, capabile să răspundă rapid și eficient provocărilor tot mai complexe din peisajul actual al securității cibernetice.

Deoarece viitorul securității cibernetice depinde în mare măsură și de formarea noii generații de profesioniști, la DefCamp 2024 vom pune un accent deosebit pe educație și implicare practică. Ediția din acest an va fi mult mai complexă, cu activități extinse pe partea educațională, printr-o serie de workshopuri și traininguri organizate înainte de conferința propriu-zisă, și prin noi oportunități pentru tineri de a avea contact cu o comunitate globală de securitate cibernetică. Toate aceste activități vin în completarea sesiunilor de prezentări susținute de speakeri locali și internaționali, precum și a competițiilor din cadrul evenimentului din 28 și 29 noiembrie”, a declarat, într-un comunicat de presă, Andrei Avădănei, fondatorul DefCamp, citat de Agerpres.



Potrivit organizatorilor, în zilele premergătoare conferinței (pe 25, 26 și 27 noiembrie) au fost organizate o serie de workshopuri pe diverse teme de securitate cibernetică, întâlniri ce au oferit participanților oportunități suplimentare de a accesa informații tehnice și de a se specializa în domeniul dorit.



În zilele de conferință, din 28 și 29 noiembrie, sunt așteptați speakeri de top, precum: Chris Kubecka - expert în securitate cibernetică cu peste 20 de ani de experiență. Specializată în incidente cibernetice, război și spionaj cibernetic, Kubecka revine pe scena DefCamp pentru a susține prezentarea ”The Matrix Reloaded: Quantum Computing and the Redefinition of Cyberwarfare”, în care va analiza impactul calculului cuantic asupra securității cibernetice. De asemenea, Chris va folosi exemple din conflictele recente din Armenia/Azerbaidjan și Ucraina pentru a demonstra cum operațiunile cibernetice au schimbat câmpul de luptă și cum tehnologiile cuantice amenință sistemele criptografice actuale.

