Elon Musk a ales România dintre toate țările din Europa! Mișcare unică pe continent. Ponta l-a dat de gol

Victor Ponta a făcut un anunț surprinzător despre implicarea lui Elon Musk în România. Potrivit deputatului PSD, celebrul antreprenor american a ales România pentru un proiect unic în Europa.

Victor Ponta a explicat că, în cadrul unei discuții recente pe care a avut-o cu Elon Musk la Washington, a aflat detalii despre proiect, iar ulterior s-a documentat în legătură cu acesta. Deși nu a putut oferi prea multe detalii, deputatul PSD a confirmat că este vorba despre un proiect pe tehnologie, legat de sateliți, și că România este implicată în colaborarea cu una dintre marile firme ale lui Elon Musk.

Deputatul PSD a punctat că acest proiect reprezintă o oportunitate semnificativă pentru țară, însă a subliniat importanța ca România să fie pregătită și să aibă reprezentanți capabili să gestioneze un astfel de parteneriat strategic.

„Elon Musk a ales România din toată Europa. Mie mi-a zis că din toată Europa, doar în România are un proiect. Am avut această discuție când am fost în Washington. Când am venit în România, m-am interesat despre acel proiect. Da, este singurul proiect din Europa de colaborare cu una dintre firmele sale cele mai importante. Deci avem un potențial. Ideea este să avem și cine să ne reprezinte”, a zis Victor Ponta la România TV.

„Elon Musk are un proiect în România. Nu știu dacă am voie să vorbesc, dar am verificat și există. Este un proiect pe tehnologie, legat de sateliți”, a mai zis deputatul PSD.

Faptul că Elon Musk a ales România pentru un proiect unic în Europa subliniază un potențial important al țării noastre în domeniul tehnologic și al inovațiilor. Alegerea României ar putea reflecta atât oportunitățile de pe piața locală, cât și resursele sau expertiza existentă în anumite sectoare, cum ar fi tehnologia satelitară.

Amintim că Starlink, operatorul serviciului omonim de internet prin satelit controlat de SpaceX al lui Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, derulează teste în România, cu acordul și sprijinul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), prin care încearcă să demonstreze că o normă globală ce datează din anii ’90 și care limitează tehnic sateliții de generație nouă poate fi relaxată fără a fi afectată funcționarea sateliților clasici.

Norma vizată de experimentele lui Elon Musk în România a fost elaborată și este impusă la nivel mondial de către International Telecommunications Union.

Aceasta stipulează o anumită limită pentru energia pe care sateliții cu orbită joasă o pot transmite la și de la echipamentele terestre asociate, indicator denumit Equivalent Power Flux Density (EPFD).

SpaceX face de mai mult timp lobby pentru majorarea limitei EPFD, susținând că aceasta este exagerat de mică față de ceea ce este necesar pentru realizarea scopului ei.

România a devenit prima țară din lume pe teritoriul căreia se derulează un studiu menit să demonstreze că limita EPFD poate fi majorată mai mult decât semnificativ față de nivelul impus în momentul de față, fără perturbații.

Astfel, încă din luna iulie 2024, în colaborare cu ANCOM, Starlink a demarat în România un test EPFD, programat să dureze cel puțin 6 luni.

