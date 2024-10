Microsoft 365 Copilot, ”un asistent genial”. Mihaela Zamfirescu explică pe înțelesul tuturor cum funcționează și cu ce e diferit de ChatGPT

Mihaela Zamfirescu, consultant pe soluții de productivitate la Microsoft România, a explicat ce este Microsoft 365 Copilot. Aceasta a precizat cu ce te ajută în mai multe aplicații pe care ”mare parte dintre noi le folosim zi de zi”. De asemenea, a mai evidențiat și care este diferența dintre Microsoft 365 Copilot și ChatGPT.

„Aș menționa numele complet al acestei soluții: Microsoft 365 Copilot. Este un asistent inteligent sau un asistent genial, (...) care este integrat în aplicațiile pe care mare parte dintre noi le folosim zi de zi. Aici mă refer la Outlook, la Word, Excel, Powerpoint, toată suita, cum îi spunem noi suita de productivitate pentru că ne ajută să fim mai productivi. Ce face acest asistent genial? Folosește inteligența artificială pentru a ne automatiza sau a ne ușura activitatea. Mai concret mă poate ajuta în trei direcții: o dată mă ajută să creez conținut nou, mă ajută să înțeleg conținut existent și mă poate ajuta foarte mult în a găsi informațiile relevante pentru mine ca și utilizator.

(...) În primul rând, în Word, de exemplu, mă poate ajuta să schițez documente, să fac un prim draft de document, fie că vorbim de un comunicat de presă, de un manual de instrucțiuni, de un contract, un job description pentru că indiferent de domeniul sau rolul pe care îl am în organizație pot să creez un astfel de draft de document. Tot în Word mă poate ajuta să sumarizez documente foarte, foarte mari, să nu investesc timp în a înțelege anumite informații din documentul respectiv, ci am o conversație cu această tehnologie în care îmi evidențiază exact aspectele pe care vreau să le înțeleg mai bine.

Grafice în câteva secunde

În Excel, un alt exemplu, pentru că sunt atât de multe funcții în Excel pe care nu știu câți dintre noi reușim să le învățăm și să le aplicăm, mă poate ajuta exact cu aplicarea acelor formule pentru a obține rezultatul pe care mi-l doresc fără să fie nevoie să investesc foarte mult timp în a înțelege care sunt acele formule pe care trebuie să le aplic. La fel, îmi creează acele grafice, îmi poate crea în câteva secunde graficele de care am nevoie să evidențiez anumite informații din Excel. În Powerpoint poate să îmi creeze un draft de prezentare în câteva secunde. Nu vorbim doar de draft de prezentare, vorbim de structura prezentării, vorbim de slide-uri cu imagini, cu text, cu tot ce am nevoie. Un prim draft pe care eu ulterior ca utilizator să-l aduc într-o formă finală.

Aș menționa faptul că este un ChatGPT. Sunt diferențe importante, putem să îl privim pe Copilot ca un ChatGPT care este integrat în datele organizației mele. În ChatGPT, de exemplu, eu trebuie să hrănesc cu foarte multă informație vizavi de context, de obiectivele pe care le am. În Copilot, în schimb, el are deja perspectiva datelor din organizația mea și construiește textele sau informațiile de care am nevoie în baza acelor date. Un alt diferențiator este faptul că este integrat deja în aplicațiile pe care le folosesc zi de zi. Adică accesul este facil, butonul este în aplicație. Nu trebuie să mai deschid alte ferestre, mai ales acum că a crescut foarte mult complexitatea. Folosim foarte multe aplicații zi de zi în activitate și atunci mă ajută să fie accesul facil.

(...) Pe lângă faptul că accesează și vizualizează datele organizației mele, scenariul în care sunt informații pe care nu le găsește în ecosistemul meu Microsoft, atunci va putea merge în Internet să caute și să îmi aducă informații relevante pentru mine”, a explicat Mihaela Zamfirescu, consultant pe soluții de productivitate la Microsoft România.

