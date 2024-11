iPhone-urile cu iOS 18 vor reporni automat dacă nu sunt utilizate timp de 3 zile

iOS 18 aduce o serie de noutăți semnificative, însă una dintre ele a trecut neobservată: iPhone-urile care funcționează cu această versiune a sistemului de operare se vor reporni automat dacă nu sunt folosite timp de 72 de ore.

După fiecare repornire, iPhone-ul trece într-un mod de securitate îmbunătățit, numit „Before First Unlock”.

În acest mod, toate datele sunt criptate, iar accesul neautorizat devine semnificativ mai greu, indiferent dacă dispozitivul ajunge în mâinile unui hoț, ale autorităților sau ale altor persoane cu intenții suspecte.

