Probleme cu Microsoft Word: Fișiere șterse accidental din cauza unei erori

Recent, Microsoft a confirmat prezența unei erori în procesorul său de text, Word, utilizat de miliarde de oameni la nivel global pentru crearea documentelor necesare atât la locul de muncă, cât și la școală. Această problemă tehnică a atras atenția utilizatorilor, subliniind vulnerabilitatea unui program esențial pentru productivitatea zilnică. Microsoft a anunțat că lucrează pentru a rezolva eroarea cât mai curând, asigurându-se că funcționalitatea Word nu va fi afectată pe termen lung.

Acest bug poate duce la ștergerea accidentală a fișierelor atunci când utilizatorul încearcă să le salveze, cauzând pierderi neașteptate de date. Problema afectează în special utilizatorii care folosesc Word din suita Microsoft 365, versiunea 2409, build-ul 18025.20104, pe dispozitivele lor, scrie Tech Radar.

Microsoft este conștientă de această defecțiune și lucrează pentru a implementa o soluție care să elimine riscul pierderii fișierelor în timpul salvării. Până la remedierea completă, utilizatorii sunt sfătuiți să facă copii de siguranță frecvente ale documentelor.

Ce se întâmplă, de fapt

Această eroare poate apărea în două situații specifice: atunci când numele fișierului conține simbolul „diez” (#) și când extensiile de fișier sunt scrise cu majuscule, cum ar fi .RTF, .Rtf, .DOCX sau .DocX. Un scenariu comun în care se întâlnește această eroare este următorul: utilizatorul face modificări într-un document, apoi încearcă să închidă procesorul de text. Când i se cere să salveze modificările, selectează opțiunea „Da”.

Problema este că programul nu salvează documentul, ci îl șterge imediat.

Care ar fi rezolvarea

Compania a sugerat câteva soluții provizorii până la rezolvarea completă a problemei. Utilizatorii pot reveni la o versiune anterioară a Word, pot verifica Coșul de reciclare pentru a recupera fișierele șterse sau pot salva manual documentele înainte de a închide Word.

O altă opțiune temporară ar fi modificarea setărilor din Backstage, dezactivând opțiunea „Don’t show the Backstage when opening or saving files with keyboard shortcuts” din File > Options > Save.

O a patra soluție ar fi revenirea la o versiune anterioară a cunoscutului procesor de text.

Recomandări pentru utilizatori

Pentru a proteja datele importante, experții recomandă să păstreze copii de rezervă ale documentelor esențiale, să evite utilizarea literelor mari în extensiile fișierelor și să verifice versiunea de Word instalată pe computer.

Este recomandat să salvăm documentele frecvent (și manual) și să evităm utilizarea simbolului „#” în numele fișierelor. Microsoft lucrează în prezent la o soluție pentru a remedia această problemă gravă. Până atunci, utilizatorii sunt sfătuiți să fie extrem de atenți atunci când doresc să salveze unul sau mai multe documente și să urmeze toate recomandările menționate anterior.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News