Această aplicație îți poate calcula data morții! Doar că Death Clock vine și cu o... eroare

Aplicația mobilă Death Clock propune o estimare a datei decesului utilizatorilor, abordând o temă care a fascinat umanitatea de-a lungul istoriei: inevitabilitatea morții. Acesta este un proiect bazat pe inteligența artificială, care a crescut în popularitate în cel mai scurt timp, având deja peste 50.000 de descărcări începând din iulie 2023.

Aplicația este extrem de apreciată de utilizatori, având o evaluare aproape de cinci stele pe Google Play. Deși este disponibilă gratuit, utilizatorii pot achiziționa funcții suplimentare între 9,99 și 99 de euro pentru a accesa caracteristici mai avansate. Death Clock analizează datele personale ale utilizatorilor cum ar fi stilul de viață, calitatea somnului, nivelul de stres și obiceiurile alimentare pentru a estima o posibilă dată a decesului. Algoritmul a fost dezvoltat pe baza unor studii extinse, ce includ cercetări privind speranța de viață a milioane de participanți, scrie TechCrunch.

Bret Franson, dezvoltatorul aplicației, spune că Death Clock are un scop dublu: pe lângă aspectul său comercial, aplicația își propune să inspire utilizatorii să își schimbe stilul de viață în vederea îmbunătățirii sănătății și prelungirii vieții. Totuși, este important de menționat că variabilele precum genetica, sănătatea mentală sau evenimentele imprevizibile nu sunt incluse în analiză.

Așadar, rezultatul va fi unul eronat. Nicio altă aplicație, oricât de avansați ar fi algortimii, nu va putea prezice cu acuratețe 100% o astfel de zi din calendar, nici măcar anul estimativ. Chiar, la un moment dat, spun utilizatorii, afișează această eroare: "Unknown estimated date. I'm sorry, I'm afraid I can't help you with that" ("Dată estimativă necunoscută. Mă tem că nu te pot ajuta cu asta").

În afară de Death Clock, mai sunt și alte aplicații mai vechi care pretind că pot prezice data morții:

The Death Predictor – O aplicație care oferă o predicție a morții pe baza unor factori precum alimentația, exercițiile fizice, starea generală de sănătate, etc.

Life Expectancy Calculator – Această aplicație estimează cât vei trăi pe baza unor întrebări despre stilul de viață și istoricul familial. Totuși, predicțiile sunt orientative și nu se bazează pe cercetări științifice riguroase.

Your Life Expectancy – Similar cu celelalte, această aplicație folosește datele personale pentru a estima durata de viață a unei persoane.

Sunt periculoase aceste aplicații?

Deși aceste aplicații sunt menite să fie doar pentru divertisment, ele pot avea un impact emoțional semnificativ asupra utilizatorilor care, nu de puține ori, le iau în serios. Predicțiile care arată o „moarte timpurie” pot crea anxietate și frică, ceea ce poate duce la stres și chiar depresie.

Modelele de predicție utilizate de aceste aplicații se bazează pe statistici generale și factori nespecifici, iar rezultatele lor nu au nicio relevanță reală pentru individ. Estimările oferite sunt foarte inexacte și nu pot reflecta complexitatea reală a sănătății unei persoane.

Există riscul ca unele persoane să devină prea preocupate de aceste predicții și să le influențeze deciziile de viață sau să devină prea anxioase. Un alt pericol ascuns este că unele persoane pot confunda aceste aplicații cu consultații medicale reale, ignorând importanța unui diagnostic de specialitate bazat pe servicii medicale profesioniste.

Este recomandat să privim aceste aplicații ca pe modalități de divertisment și nimic mai mult. Dacă există îngrijorări legate de sănătatea fizică sau psihică, este întotdeauna mai bine să consultăm un cadru medical și... "să ștergem aplicația" - spun savanții, inclusiv dezvoltatorii acestor softuri "de joacă și distracție".

