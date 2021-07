Cîțu vrea să fie interimar la Finanțe pe toată perioada de 45 de zile

Florin Cîțu a preluat funcția de ministru interimar al Finanțelor, după revocarea lui Alexandru Nazare. Premierul a precizat, marți, 13 iulie, că intenționează să rămână ministru al Finanțelor pe toată perioada de interimat: 45 de zile.

Premierul Florin Cîţu a declarat că, în privinţa rectificării bugetare, a fost stabilit un calendar care trebuie urmat de analiza pe fiecare minister şi a punctat faptul că nu este mulţumit de execuţia bugetară.

„De abia a început programarea sau avem calendarul pentru rectificarea bugetară. Avem o situaţie pe fiecare minister, vedem unde sunt lucrurile, eu v-am spus ieri că sunt 12 miliarde de lei care nu au fost cheltuiţi, deşi erau alocaţi pentru primul semestru şi cu asta trebuie să începem, să vedem unde sunt aceşti bani, am văzut pe unde sunt şi de acolo începem. Vedem execuţia, 86 de miliarde de lei credite de angajament nefolosite în primul semestru, deci e clar că execuţia bugetară nu este satisfăcătoare din punctul meu de vedere şi vreau, întâi, să mă uit la detalii şi apoi discutăm", a declarat Florin Cîţu, marţi, la Palatul Victoria, întrebat de la ce ministere se vor lua bani şi spre ce ministere vor fi redirecţionaţi, la rectificarea bugetară.

Cîțu: Eu am desființat Secția. Acum e rolul Parlamentului, sub îndrumarea Ministerului Justiției

Premierul Florin Cîțu evită să se poziționeze în privința desființării Secției de Investigare a Infracțuinilor în Justiție (SIIJ) în favoarea USR sau a UDMR.

„Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte simple: eu am desființat secția SIIJ printr-un proiect de lege aprobat în guvern. Acum este rolul Parlamentului, sub îndrumarea Ministerului Justiției, să vină cu cea mai bună soluție, dacă există o altă soluție mai bună decât ceea ce am făcut noi. Aștept soluția Parlamentului împreună cu Ministerul Justiției. În ceea ce mă privește și în ceea ce privește guvernul, noi am venit cu o soluție de a desființa secția SIIJ”, a spus, tot marți, Florin Cîțu.