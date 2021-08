Cîțu: PNRR nu o să fie condiţionat de reforma în Justiţie asumată prin Mecanismul de Cooperare şi Verificare

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) nu o să fie condiţionat de reforma în Justiţie asumată prin Mecanismul de Cooperare şi Verificare, a declarat, marţi, 24 august, premierul României, Florin Cîţu, care a precizat că, din discuţiile avute cu ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a rezultat că PNRR ar trebui să fie aprobat la nivelul UE în ultima săptămână din septembrie.

„Am avansat foarte mult, de fapt, am încheiat pe PNRR, am trimis, cred că vineri, ultimele comentarii. Din discuţiile pe care le am acum cu ministrul Ghinea ar trebui să fie aprobat PNRR în ultima săptămână din septembrie”, a spus, marți, premierul Florin Cîțu.

Cîțu: PNRR nu o să fie condiţionat de reforma în Justiţie

Premierul României a calificat drept „exagerată” informaţia apărută în spaţiul public potrivit căreia există o legătură între reformele din Justiţie şi banii din PNRR.

„Nu este adevărat, sunt câteva lucruri acolo care sunt de bun simţ, dar nu au nicio legătură cu reforma în Justiţie aşa cum vrem noi să o facem. Deci, PNRR nu o să fie condiţionat de reforma în Justiţie cum ne-am asumat-o în MCV. Sunt doar câteva borne, clarificări. Vă dau un exemplu - ca în România legile, după ce sunt modificate prin amendament, să fie publicată întreaga lege cu noul amendament, noua formă, nu doar amendamentele. Deci, să fie mai clar pentru toată lumea care e ultima formă. Acesta este un exemplu de modificare care apare în PNRR, dar nu avem Legile Justiţiei aşa cum discutăm de ele în spaţiul public, pentru că am văzut această discuţie şi nu aş vrea să fie înţeleasă prost”, a spus premierul Florin Cîțu.