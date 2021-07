Cîţu: Nicio rectificare bugetară nu se va face la partid, atâta timp cât voi fi prim-ministrul României

'Nicio rectificare bugetară nu se va face la partid, atâta timp cât voi fi prim-ministrul României. Toate aceste lucruri se vor face în Guvernul României, fără niciun fel de criterii politice', a precizat Cîţu.

El a subliniat că este necesară implicarea tuturor primarilor în vederea atragerii fondurilor europene, inclusiv a celor provenite din PNRR.

'Această guvernare este diferită. De aceea sunt astăzi aici, să vă asigur că eu am nevoie de toată lumea, de toţi primarii şi de toţi preşedinţii de consilii judeţene pentru a dezvolta România. Cele 76,2 miliarde de euro din fonduri europene şi PNRR trebuie implementate de toată lumea, de toţi primarii, de toţi preşedinţii de consilii judeţene. Avem nevoie de toate resursele pentru a atrage aceşti bani', a spus premierul.

Amintim faptul că luni, 12 iulie, premierul Florin Cîţu participă la reuniunea Adunării Generale a Asociației Municipiilor din România, potrivit agendei oficiale comunicată de către Palatul Victoria. Evenimentul începe la ora 10.00 şi are loc la Rin Grand Hotel.

Premierul Florin Cîţu estimează că rectificarea bugetară va fi făcută în luna august

Prim-ministrul Florin Cîţu a estimat vineri că rectificarea bugetară s-ar putea realiza în luna august şi a menţionat că în următoarele 45 de zile el va deţine interimatul la Finanţe.



"Cred că în luna august (ar putea avea loc rectificarea bugetară - n.r.)", a afirmat Cîţu, după ce a participat la Gala TNL.



Întrebat dacă el va conduce ministerul la acel moment, Cîţu a replicat că acest lucru depinde dacă rectificarea va fi realizată în termenul celor 45 de zile, timp în care va deţine interimatul.



Florin Cîţu a menţionat că nu a fost stabilit numele viitorului ministru de Finanţe.



"Vom avea discuţii. Aici, eu am propus ministrul Finanţelor şi - am văzut şi discuţiile în ultima perioadă - eu am promis că fac o evaluare la şase luni de zile şi era normal să încep cu acel minister unde eu am făcut propunerea şi am susţinut-o. (...) Şi cred că nu există cineva care poate să îmi pună sub semnul întrebării capacitatea de a face o evaluare la Ministerul Finanţelor Publice", a spus el.



Întrebat de ce secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Cosmin-Constantin Baciu a fost eliberat din funcţie la o zi după ce a fost numit, premierul a arătat că nu a fost respectată procedura şi că va fi necesară o reorganizare.



"În primul rând procedura nu a fost respectată, de numire. Trebuia întâi o solicitare la minister. Deci nu a fost respectată procedura. În al doilea rând, prin protocol, al şaselea post este cel al PNL. Va fi o reorganizare. HG de reorganizare va veni în şedinţa de guvern, vom face al şaselea post şi apoi va fi numit", a precizat premierul Florin Cîţu, relatează Agerpres.