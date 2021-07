Cîțu: Ludovic, să-i condamni și tu pe acei colegi care-și fac colegii lichele, trădători

În timpul discursului său, Florin Cîțu a reiterat că PNL trebuie să aibă candidat în fiecare sector pentru funcția de primar.

„Eu am spus foarte clar – și mă țin de cuvânt – că PNL trebuie să aibă la fiecare sector un candidat membru al PNL. Asta nu se întâmplă peste noapte. Dacă aștepți patru ani de zile și te trezești că nu ai candidat și trebuie să găsești un candidat. Și când cauți un candidat – și vii cu tot felul de scuze – nu iese nici acela și iese tot PSD. De aceea, trebuie să ne ocupăm să ne construim candidați pentru fiecare primărie din România, inclusiv de sector, din primul moment”, a spus Florin Cîțu.

Acesta i-a transmis lui Ludovic Orban că împreună trebuie să condamne comportamentele colegilor care își numesc alți colegi „lichele” sau „trădători”.

„În aceste săptămâni de campanie s-au întâmplat câteva lucruri pe care doar eu și echipa mea le-am condamnat public și fac această provocare colegului meu Ludovic Orban ca, de astăzi, Ludovic, te rog, să-i condamni și tu pe acei colegi ai noștri care-și fac propriii colegi lichele, trădători. Împreună trebuie să condamnăm aceste comportamente, eu și Ludovic Orban, împreună, de fiecare dată (...) Trebuie să oprim aceste lucruri”, a spus Florin Cîțu.

Cîțu a spus, apoi, încă o dată că cei care sunt sunați și amenințați să iasă și să spună acest lucru, după ce, luni, a declarat că PNL a fost condus dictatorial.

„PNL nu este o dictatură și vă rog pe cei care sunteți sunați și amenințați să ieșiți public și să spuneți acest lucru”.

La rândul său, Ludovic Orban a spus, la același eveniment, că nu a venit să îl susțină pe Pavel Popescu.

„Am venit să vă salut, să vă mulțumesc pentru toată activitatea dumneavoastră, pentru eforturile pe care le-ați depus de-a lungul celor 4 ani în care am condus PNL, să vă mulțumesc că ați fost parte la toate victoriile PNL din acești 4 ani. Astăzi este ziua dumneavoastră, nu ziua noastră. Au trecut deja 2 ore. Ajunge! Din cauza asta, nu am să vă țin un discurs. Dar să vă spun ceva: eu nu am venit să îl susțin pe Pavel Popescu”, a spus Ludovic Orban.