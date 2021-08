Ciolacu vrea scuze de la Iohannis și demisia de la Cîțu, ”cel cu ochii injectați și umezi”

„Adevărul se află întotdeauna! Dar onoarea aparține doar adevăraților bărbați de stat! Cîțu cel cu ”ochii injectați și umezi” ar fi trebuit să-și dea deja demisia, iar Iohannis să iasă odată și să-și ceară scuze românilor pentru că a pus un penal inconștient și haotic în fruntea Guvernului României! Clotilde, ai legătura!”, a scris, vineri, pe Facebook, Marcel Ciolacu.

Dosar Cîțu

Agenţia MEDIAFAX şi Aleph News au obţinut, în exclusivitate, în urma unei solicitări oficiale, întreg dosarul penal al premierului Florin Vasile Cîţu, aşa cum el a fost pus la dispoziţie de către autorităţile judiciare americane, şi prezintă faptele şi mărturiile, în ordine cronologică, aşa cum se regăsesc şi reies ele din documentele aflate în dosar.



Ce s-a întâmplat pe 3 decembrie 2000. Duminică, la ora 2.08 noaptea: Maşina Ford Probe roşie mergea de pe-o parte pe alta a drumului, inculpatul Cîţu mirosea a băuturi alcoolice. A recunoscut că a băut, avea ochii injectaţi şi umezi. Cîţu avea BAC (Blood Alcohol Content) de 0,161, limita legală fiind de 0,08



În plângerea şi declaraţia pe propria răspundere, întocmită chiar pe 3 decembrie 2000, autorităţile americane notează că în acea zi, la ora 2.08 noaptea, Florin Vasile Cîţu a fost prins pe Lincoln Way de pe Podul Squaw Creek, oraşul Ames, din Comitatul Story, conducând o maşină sub influenţa băuturilor alcoolice în timp ce avea o alcoolemie peste 0,100 (Blood Alcohol Content peste 0,100).



Florin Vasile Cîţu este acuzat oficial de infracţiunea de „conducere sub influenţă” (OWI) 1st (Serious Misdemeanor)/Delict grav, prin încălcarea Secţiunii 312J.2 litera 1a şi 1b din Codul Penal al Iowa din 1999. Litera 1a se referă la conducere sub influenţa unei băuturi alcoolice sau a unui alt drog sau a unei combinaţii de astfel de substanţe, iar litera 1b se referă la prezenţa unei concentraţii de alcool de 0,08 sau mai mari.



În document, autorităţile din Iowa descriu ce au constatat la faţa locului: „L-am văzut pe inculpat conducând un Ford Probe roşu cu placa Iowa 675CMG în zona de est, pe Lincoln Way, pe banda exterioară. Pe măsură ce maşina Probe călătorea spre est, el se deplasa în mod vizibil de pe-o parte pe alta a rutei de călătorie. Maşina Probe nu a menţinut o viteză constantă (fluctua între 32 şi 56 km/h). Inculpatul mirosea a băuturi alcoolice şi a recunoscut că a băut. Inculpatul avea o ochii injectaţi şi umezi. Inculpatul nu a putut face testul de sobrietate. Inculpatul a făcut un Preliminary Breath Test care indica Blood Alcohol Content (BAC) peste 0,100. Inculpatul a făcut testul Datamaster şi acesta a înregistrat un BAC de 0,161”.