Cele mai scumpe oi din lume provin din Elveția. Prețul uneia poate ajunge până la 10 000 de dolari

Unele dintre cele mai prețuite animale din toată Marea Britanie, și nu doar, sunt oițele Valais Blacknose. Acestea au atras imediat atenția datorită aspectului lor drăguț. Internetul a fost luat cu asalt, deoarece la majoritatea oamenilor nu le venea să creadă că aceste animale sunt reale. În anul 2021 acestea au primit premiu pentru cea mai drăguță rasă de oaie din lume în cadrul Festivalului Ciobănescul.

Potrivit Amtech, o oaie din rasa Valais Blacknose costă între 8 000 și 10 000 de dolari.

Oaia Valais Blacknose provine din regiunea Valais din Elveția. Sunt o rasă cu dublu scop, crescută pentru carne și lână. Sunt unice în Valaisul superior și sunt bine adaptate condițiilor aspre de munte, fiind extrem de rezistente, prolifice și frugale, potrivit Valais Blacknose Sheep.

Negrul de pe nas, ochi, urechi, genunchi, jareți și picioare și, în rest, blana lânoasă ușoară le fac destul de inconfundabile. Au coarne mari elicoidale sau spiralate. Se pricep la pășunat pe versanți stâncoși. Ambele sexe au coarne.

Cea mai veche mențiune a rasei datează din 1400 d.Hr., dar au fost recunoscute pentru prima dată ca rasă separată în 1962.

Astăzi, cărțile genealogice elvețiene includ aproape 13.700 de animale. Rasa a fost crescută exclusiv în Elveția până când a fost importată în Insulele Britanice în 2013 și 2014 de către mai mulți crescători interesați.

Importul în SUA se urmărește printr-un program de modernizare care folosește material seminal colectat de la ovine de rasă Valais Blacknose, începând cu toamna anului 2016.

