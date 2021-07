Surpriză de proporții în PNL, în fieful lui Klaus Iohannis. Constantin Șovăială și-a anunțat candidatura la șefia PNL Sibiu, acolo unde, până astăzi, era un unic candidat, Raluca Turcan. El spune că se poate și mai bine, că se poate altfel, iar postările de pe Facebook pot deveni realitate. El își exprimă convingerea că va fi o competiție corectă la vârful PNL Sibiu.

”Am decis să mă înscriu în cursa pentru președinția Organizației Județene a PNL Sibiu. Îmi imaginez că este o surpriză pentru unii colegi, dar după părerea mea, adevărata surpriză pentru o filială precum cea sibiană era ca nimeni să nu contracandideze actualul președinte. Nu candidez împotriva cuiva, ci pentru ceva! Pentru un PNL Sibiu întors între oameni și pentru oameni (liberali sau nu), pentru un partid care să vadă realitățile și nu să și le inventeze, pentru un partid care face publicitate rezultatelor și nu confundă publicitatea cu rezultatele. Un coleg față de care am un respect deosebit spunea la alegerile locale de anul trecut că e convins că “se poate mai mult și mai bine”. Deși, probabil e adevărat și în cazul acesta, nu am să spun că se poate “mai mult și mai bine”, dar am să spun că se poate altfel! Se poate, spre exemplu, cu modestie și decență, cu bun simț, cu stimă față de oameni și cu frică de Dumnezeu. Cunosc foarte bine organizația PNL-Sibiu și știu cum putem avea rezultate mai bune pentru sibieni. Indiferent câte funcții publice am avut, am fost mereu la Sibiu și pentru Sibiu. Cred că împreună, putem muta proiectele din comunicate și postările de Facebook în realitate. Colegii mă cunosc și știu că sunt omul faptelor. Avem #detreabă! Voi explica tuturor colegilor dispuși să mă asculte, în detaliu, rațiunea candidaturii mele și le voi prezenta de-a lungul săptămânilor următoare ideile pe care le am. Sunt convins că o competiție corectă la vârful PNL Sibiu nu poate face decât bine filialei și chiar celor care își dispută președinția.” a anunțat Constantin Șovăială în această dimineață.

Raluca Turcan îl susține pe Florin Cîțu la Congresul PNL din 25 septembrie.