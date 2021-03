Benedek Istvan, legat de pat la ATI înainte să moară. Mărturia fiului său: Fusese legat toată noaptea. Alt mare mister

"În timpul în care a fost internat la ATI COVID, în dimineața zilei de 18 august, tatăl meu mi-a spus la telefon că ar fi fost legat de pat și medicii suspicionează un atac vasculo-cerebral. Ulterior s-a dovedit că era doar agitat pentru că fusese legat toată noaptea de pat. Acest lucru i-a agravat starea de sănătate. (…) Am formulat plângere la Colegiul Medicilor din Mureș, care a declanșat cercetarea disciplinară, dar și către Parchetul Mureș, care are în derulare o cercetare penală. Am martor un pacient care e și avocat și care a fost internat în aceeași timp în secția respectivă. (...) La ora 8:00 s-a cerut SMURD, prin 112, mutarea tatălui meu într-un alt spital, ceea ce pentru mine rămâne un alt mare mister", a declarat Benedek Istvan Jr., la RealitateaPlus.

"Nu a murit pentru că a fost legat"

Profesorul Benedek Imre, fratele medicului decedat, a mai precizat că demersul familiei sale urmărește să tragă un semnal de alarmă asupra problemelor grave din sistem.

"Nepotul meu a obținut de la bolnavi un film în care se vede clar că fratele meu e legat la mâini și încearcă să explice că e în deplina facultăților mintale și roagă să fie dezlegat. Aceste imagini n-o să le vedeți pentru că pe noi ne afectează foarte mult, le vor vedea organele care anchetează.

Fratele meu n-a murit pentru că a fost legat, el a murit pentru că niște etape și niște pași medicali n-au fost făcuți cum trebuia. (..) Ne-am adresat directorului unității și președintelui CJ Mureș, să ne dea foaia de observație, să o studiem, pentru că suntem experți. Nu am primit-o și ni s-a spus că dacă facem acest caz penal o vom primi. Nu mă întrebați ce conține, nu vă pot spune, pentru că face obiectul unei cercetări, dar este dezastruos.", a afirmat profesorul doctor Benedek Imre, medic specialist de Chirurgie cardiovasculară.

