Barna, mesaj de pace după rezultatul alegerilor. A bătut palma cu Cioloș

În urma celui de-al doilea tur de scrutin, Dacian Cioloș l-a învins în cursa internă pe președintele în funcție al USR, Dan Barna. Dacian Cioloș a obținut 50,9% (19.603 voturi), iar Dan Barna 49,1% (18.908 voturi).

După rezultatul alegerilor, Dan Barna a declarat că "închei acest mandat cu satisfacții majore. Am preluat un partid cu 1.000 de membri și 50 de filiale, iar astăzi avem peste 1.000 de filiale, avem peste 50.000 de membri, este o creștere spectaculoasă și un efort pe care l-am făcut împreună cu colegii mei. Cred că e un bilanț absolut remarcabil."

"Deși avem acest rezultat care nu mă bucură în mod particular, continui să spun și să-i mulțumesc lui Dacian Cioloș pentru faptul că fuziunea USR PLUS a fost decizia corectă și necesară pentru a avea astăzi un al treilea partid puternic, care duce și poartă cu el speranțele în reformă și modernizare ale României. Am foarte multă încredere că acest partid va da în 2024 președintele României și că acest partid va fi principal partid de guvernare în 2024.", a mai spus Dan Barna.

"Aceasta este, în egală măsură, responsabilitatea uriașă pe care o pun acum pe umerii colegului meu și președintelui ales, Dacian Cioloș. Îi spun un lucru foarte clar: Rămân alături în acest proiect. Rămân să susțin pe mai departe acest proiect în care cred foarte mult. USR PLUS rămâne un partid puternic! Mult succes, Dacian! Felicitări și un mandat foarte bun!", a fost mesajul cu care a încheiat Dan Barna.

Rezultatul scrutinului online urmează să fie validat de Congresul USR PLUS, care va avea loc în zilele de 2 şi 3 octombrie, la Romexpo, în Bucureşti





"La congresul USR PLUS participă doar persoane vaccinate, conform unei decizii din iulie a Biroului Naţional, dar în având în vedere situaţia epidemiologică şi restricţiile de organizare a evenimentelor publice, USR PLUS îşi asumă respectarea regulilor şi a decis organizarea congresului în sistem hibrid", reiese dintr-un comunicat USR PLUS.



În prima zi a congresului vor fi prezenţi la Romexpo copreşedinţii USR PLUS, membrii Biroului Naţional, echipele care candidează la Biroul Naţional şi care vor susţine prezentări, invitaţi internaţionali, comisia electorală, staff-ul tehnic şi presa. În sală vor fi maxim 150 de persoane simultan, care vor respecta regulile de distanţare socială şi vor purta mască obligatoriu. Cei 1200 de delegaţi care vor vota în cadrul congresului componenţa noului Biroul Naţional vor veni la locul respectiv împărţiţi pe fluxuri orare pentru a-şi exercita votul, menţionează sursa citată.



În a doua zi a congresului, 3 octombrie, dezbaterile privind modificarea statutului USR PLUS vor avea loc într-o şedinţă exclusiv online.