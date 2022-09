Bananele cu pete maronii pe coajă sunt cele mai sănătoase - nou studiu

Petele de pe coaja acestor fructe indică faptul că bananele sunt coapte. Conform unui studiu recent, cu cât sunt mai coapte bananele, cu atât sunt mai benefice.

Bananele complet coapte conţin o substanţă, denumită TNF-alfa, factorul de necroză tumorală, care are puterea de a lupta împotriva celulelor canceroase.

Pe măsură ce bananele încep să se coacă, petele maronii încep să se formeze pe coaja lor. Cu cât aceste pete sunt mai numeroase, cu atât banana este mai utilă.

Bananele coapte au un efect pozitiv asupra sistemului imunitar şi, cel mai important, au proprietăţi anticancerigene. Concluzia este una singură - bananele cu coajă pătată sunt cele mai benefice pentru sănătate, scrie Actualno, conform Rador.

Acest lucru a fost dezvăluit de un studiu britanic, centrat pe cancerul intestinului gros. Amidonul benefic este prezent de asemenea și în ovăz, cereale, mazăre, orez și fasole.

Un amidon din bananele necoapte poate reduce riscul unor cancere cu peste 60%. Acest lucru a fost descoperit de un studiu de 20 de ani realizat de experți de la Universitățile din Newcastle și Leeds și publicat în revista Cancer Prevention Research.

Oamenii de știință au găsit și acest tip de amidon în ovăz, cereale, orez, mazăre și fasole. Cercetarea ar putea avea implicații importante pentru micșorarea tumorilor din intestinul superior, despre care medicii spun că poate fi dificil de detectat și diagnosticat.

Participanții la studiu au luat o doză din acest ”amidon rezistent”, echivalent cu cea care ar fi obținută prin consumul unei banane care nu este prea coaptă, caracterizată printr-o culoare verde.

Amidonul rezistent este un tip de carbohidrat care, spre deosebire de majoritatea celorlalte tipuri, nu este digerat în intestinul subțire. În schimb, fermentează în intestinul gros, hrănindu-se cu bacterii intestinale sănătoase. Aproximativ 1.000 de pacienți cu sindrom Lynch, o boală moștenită care crește riscul de cancer, în special în intestinul gros și rect, au luat doza în medie de doi ani.

Amidonul a redus incidența de cancer în unele părți ale corpului cu mai mult de 50%

”Am descoperit că amidonul rezistent a redus o serie de tipuri de cancer cu peste 60%. Efectul a fost cel mai vizibil în intestinul superior”, a declarat John Mathers, profesor de nutriție umană la Universitatea Newcastle, într-un comunicat citat de Agrifood.

”Doza folosită în experiment este echivalentă cu consumul unei banane pe zi: înainte ca acestea să devină prea coapte și moi, amidonul bananelor rezistă la rupere și ajunge în intestin unde poate schimba tipul de bacterii”, a mai declarat acesta.

Amidonul rezistent poate fi luat ca supliment sub formă de pudră și se găsește în mod natural în mazăre, fasole, ovăz și alte alimente bogate în amidon.

”Când am început studiile în urmă cu mai bine de 20 de ani, ne-am gândit că persoanele cu predispoziție genetică la cancer de colon ne-ar putea ajuta să testăm dacă am putea reduce riscul de cancer cu aspirina sau cu amidon rezistent”, a spus profesorul Sir John Burn de la Universitatea Newcastle și Newcastle Hospitals NHS Foundation Trust.

Experții spun că ambele elemente ar putea reduce dezvoltarea cancerului prin reducerea numărului de acizi biliari din intestin despre care se știe că dăunează ADN-ului și în cele din urmă provoacă cancer. Vezi știrea inițială aici!

