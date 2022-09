Amidonul din bananele verzi poate reduce riscul unor cancere cu peste 60%

Un amidon din bananele necoapte poate reduce riscul unor cancere cu peste 60%. Acest lucru a fost descoperit de un studiu de 20 de ani realizat de experți de la Universitățile din Newcastle și Leeds și publicat în revista Cancer Prevention Research.

Oamenii de știință au găsit și acest tip de amidon în ovăz, cereale, orez, mazăre și fasole. Cercetarea ar putea avea implicații importante pentru micșorarea tumorilor din intestinul superior, despre care medicii spun că poate fi dificil de detectat și diagnosticat.

Participanții la studiu au luat o doză din acest ”amidon rezistent”, echivalent cu cea care ar fi obținută prin consumul unei banane care nu este prea coaptă, caracterizată printr-o culoare verde.

Amidonul rezistent este un tip de carbohidrat care, spre deosebire de majoritatea celorlalte tipuri, nu este digerat în intestinul subțire. În schimb, fermentează în intestinul gros, hrănindu-se cu bacterii intestinale sănătoase. Aproximativ 1.000 de pacienți cu sindrom Lynch, o boală moștenită care crește riscul de cancer, în special în intestinul gros și rect, au luat doza în medie de doi ani.

Amidonul a redus incidența de cancer în unele părți ale corpului cu mai mult de 50%

”Am descoperit că amidonul rezistent a redus o serie de tipuri de cancer cu peste 60%. Efectul a fost cel mai vizibil în intestinul superior”, a declarat John Mathers, profesor de nutriție umană la Universitatea Newcastle, într-un comunicat citat de Agrifood.

”Doza folosită în experiment este echivalentă cu consumul unei banane pe zi: înainte ca acestea să devină prea coapte și moi, amidonul bananelor rezistă la rupere și ajunge în intestin unde poate schimba tipul de bacterii”, a mai declarat acesta.

Amidonul rezistent poate fi luat ca supliment sub formă de pudră și se găsește în mod natural în mazăre, fasole, ovăz și alte alimente bogate în amidon.

”Când am început studiile în urmă cu mai bine de 20 de ani, ne-am gândit că persoanele cu predispoziție genetică la cancer de colon ne-ar putea ajuta să testăm dacă am putea reduce riscul de cancer cu aspirina sau cu amidon rezistent”, a spus profesorul Sir John Burn de la Universitatea Newcastle și Newcastle Hospitals NHS Foundation Trust.

Experții spun că ambele elemente ar putea reduce dezvoltarea cancerului prin reducerea numărului de acizi biliari din intestin despre care se știe că dăunează ADN-ului și în cele din urmă provoacă cancer.

Citește și:

Păstrează cojile de banană! Iată la ce sunt bune

Ai savurat o banană sau două şi, la primul instinct, îţi vine să arunci cojile în coşul de gunoi. Nu mai face asta! Sunt atâtea întrebuinţări şi pentru acestea, ne sfătuieşte Click! Sănătate. Cojile se pot chiar şi mânca!

Potrivite pentru plantele din ghivece

Cojile de banane produc compost de calitate, bogat în fosfor. Potrivit revistei americane „Inhabitat”, putem pur si simplu să punem coji de banană în jurul rădăcinilor plantelor, în pământ. Astfel, aducem un aport important de nutrienți care se eliberează treptat în sol. Tot o utilizare în beneficiul plantelor, de data aceasta de apartament, este să lăsați coaja unei banane în apă, pe toată durata nopții. A doua zi puteți folosi apa pentru a uda plantele de interior. Bine de știut este dă din coji de banană se poate face și îngrășământ. La 250ml de apă se pune o coajă de banană și se mărunțesc la blender. Soluția este un îngrășământ natural, care poate fi folosit pentru plante de apartament, dar și pentru cele din exterior.

Reduc iritaţiile și acneea

Dacă ai fost mușcat de o insectă sau ai dezvoltat o erupție cutanată, revista „Healthline” recomandă să-ți masezi pielea cu o coajă de banană. Acest lucru ajută la atenuarea mâncărimii resimțite și poate facilita procesul de vindecare. Datorită proprietăților antiinflamatoare, coaja de banană poate fi utilă și în cazul celor care suferă de acnee. Unii specialiști în îngrijirea feței spun că sunt atât de eficiente încât... Citește mai mult AICI.

