Avion cu 77 de pasageri la bord, la un pas de tragedie. A ieșit de pe pistă și s-a oprit cu botul la marginea unei râpe. FOTO

Un avion cu 77 de persoane la bord a ieșit de pe pistă în timpul manevrelor de decolare și s-a oprit cu botul chiar la marginea unei râpe, scrie NBC NEWS.

Aeronava Boeing 717 aparține companiei americane Delta și urma să plece din Pittsburgh către Atlanta. La fața locului au intervenit imediat medicii și pompierii. Din fericire nimeni nu a fost rănit, iar oamenii s-au ales doar cu o sperietură zdravănă. Cei 77 de pasageri au fost evacuați. Se pare că incidentul s-a produs din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Ningea, iar vizibilitatea era foarte redusă, au explicat reprezentanții companiei aeriene. O fotografie postată pe Twitter de un pasager arată avionul împotmolit în zăpadă la marginea unei prăpastii. Fotografia a fost însoțită de mulțumiri adresate pompierilor și primilor salvatori de la fața locului.

Welp, this @delta flight didn’t go as planned! grateful to be back on solid ground and for the firefighters and first responders that rescued us tonight!



From this angle, 2021 looks a LOT like 2020... pic.twitter.com/lUv37kyFkw