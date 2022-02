Atleta norvegiană Ingrid Tandrevold s-a PRĂBUȘIT la sfârșitul cursei de biatlon

Sportiva norvegiană Ingrid Landmark Tandrevold a creat îngrijorare în jurul său, după ce s-a prăbușit la linia de sosire a cursei de 10 km de biatlon, duminică, scrie RT. Tânăra de 25 de ani părea că performează bine pentru a obține o medalie, dar turul final a contrazis aceste predicții.

O mulțime de rivale au câștigat teren în fața ei, atunci când epuizată, Tandrevold a trecut în cele din urmă linia pe locul 14 înainte de a se prăbuși.

A fost preluată de colegi și alți oficiali prezenți

Norvegiana a stat nemișcată, în timp ce a fost luată pe brațe de oficiali și colegi sportivi, în cele din urmă fiind ajutată să se ridice în picioare și să se îndepărteze de pistă. Potrivit presei norvegiene, care îl citează pe managerul echipei, Per Arne Botnan, Tandrevold este conștientă, deși nu a putut oferi alte detalii inițiale despre starea ei.

„Nu știu nimic mai mult decât că este trează și este îngrijită de medici în interiorul cabinei de încălzire. Asta e tot ce știu”, a spus Botnan.

În comentarii ulterioare pentru NRK, medicul echipei, Lars Kolsrud a spus că Tandrevold a fost conștientă de toată situația. Tandrevold s-a luptat cu fibrilația atrială, care presupune o bătaie neregulată a inimii, în trecut, dar medicul echipei Kolsrud a indicat că nu a fost un factor care să fi determinat colapsul atletei.

„Am putut măsura ritmul cardiac. Ea a fost conștientă tot drumul”, a spus medicul.

Reacții online de îngrijorare pentru atletă

Reacția online a fost una de îngrijorare serioasă pe măsură ce scenele tulburătoare se desfășurau. Cursa a fost câștigată de norvegiana Marte Olsbu Roeiseland, care devine de trei ori medaliată cu aur la Jocurile de la Beijing. Tiril Eckhoff a revendicat bronzul.

Rezultatul a fost afectat de scenele colapsului lui Tandrevold, fiind pentru a doua oară în interval de trei zile când aceasta are probleme de sănătate. Tandrevold a avut nevoie și de asistență după sprintul de 7,5 km de vineri, unde a terminat pe locul cinci.

