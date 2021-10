Anca Dragu: Nu ne-am așteptat ca PNL să meargă la Cotroceni fără o propunere de premier

Anca Dragu, președintele Senatului, spune că nu se aștepta ca cei de la PNL să meargă la Cotroceni fără o nominalizare de premier. Fost ministru de Finanțe în guvernul tehnocrat al lui Dacian Cioloș, Anca Dragu, va face parte din echipa de negocieri cu care premierul desemnat se va duce la negocieri pentru refacerea coaliției.

„Desființarea Secției Speciale este în programul fostei coaliții, va fi și în acest nou program cu care am fost ieri la Cotroceni. Sunt măsuri foarte importante pentru economia românească și care se află în acest program. Toate măsurile de reformă din PNRR vor fi în actualul program de guvernare. Am fost mereu deschiși la dialog, trebuie să ținem cont și de Comisia de la Veneția. PNL trebuie să-și desemneze echipa de negociere, nu știu dacă vom negocia separat cu toate fracțiunile din partid. Nu cred că este cazul să avem un guvern de tehnocrați, partidele trebuie să-și asume guvernarea. Avem criză sanitară, pandemie, prețuri mari la energie, vrem să refacem această coaliție alături de PNL și UDMR. Este decizia AUR cum se va poziționa față de un guvernul Cioloș, noi vom aveam discuții doar cu liberalii și UDMR. Noi credem în această coaliție, protocolul semnat încă este în vigoare. Nu ne-am așteptat ca PNL să meargă fără o nominalizare de premier. Consider că Cioloș este nominalizarea perfectă.”, a declarat Anca Dragu, în direct la Realitatea Plus.

Klaus Iohannis: Chestiuni care trebuie rezolvate indiferent cine guvernează

Reamintim că ieri, 11 octombrie, Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pentru poziția de candidat la funcția de premier pe Dacian Cioloș.

„Din toate propunerile, eu am reţinut una pe care o voi şi pune în practică. Am decis să desemnez pentru poziţia de candidat la funcţia de prim-ministru pe domnul Dacian Cioloș.”, a spus președintele Klaus Iohannis.

„Am avut astăzi consultări cu formațiunile parlamentare, după ce Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură. În toate discuțiile am reiterat importanța unor chestiuni care trebuie rezolvate indiferent cine guvernează. Este extrem de important să se gestioneze bine situația pandemică. Este foarte important să se gestioneze creșterea prețurilor la energie și să se ia măsuri pentru ca celelalte prețuri să nu crească la un nivel insuportabil pentru populație. Este foarte important să beneficiem de sumele mari de care poate să dispună România prin Planul Național de Redresare și Reziliență și să nu dăm cu piciorul la această oportunitate.", a mai spus Klaus Iohannis. Vezi mai mult AICI.