Adela Popescu, după scandalul în care a fost implicată Irina Fodor: Tu și Răzvan aveți cea mai frumoasă poveste de dragoste pe care o știu

După ce în presa mondenă au apărut imagini cu Irina Fodor în fața garajului lui Ștefan Bănică, insinuându-se că între cei doi ar fi ceva mai mult decât o relație profesională, Irina Fodor a publicat dovada supremă, pentru a nu mai exista „discuții aberante și inutile”. Mai exact, Irina Fodor a publicat pe rețelele de socializare e-mail-ul pe care ea și alți colegi l-au primit cu scopul de a programa o întâlnire de lucru, pentru show-ul Dancing on ice – Vis în doi. Soția lui Răzvan Fodor a explicat că imaginile au fost scoase din context.

În e-mail-ul publicat de Irina Fodor pe Instagram se observă planificarea ședinței: „Vă așteptăm azi la ora 15:00 la Ștefan acasă. Când ajungeți, puteți parca în fața garajului lui Ștefan.”

Adela Popescu, reacție

„Tu și Răzvan aveți cea mai frumoasă poveste de dragoste pe care eu o știu. Se simte doar privindu-vă. Indiferent de ce s-a scris și se va scrie nimeni nu s-ar putea îndoi de asta”, a scris Adela Popescu pe contul de Instagram al Irinei Fodor.

Prima care a povestit despre derularea evenimentelor din ziua respectivă a fost Lavinia Pârva, soția lui Ștefan Bănică. Aceasta a transmis: „Simt nevoia să vă împărtășesc cele întâmplate. În ziua în care la noi acasă au sosit colegii lui Ștefan de la show-ul de dans „Dancing on Ice: Vis în Doi”, printre care și Irina Fodor, eu împreună cu Ștefan i-am întâmpinat cu mult drag. Paparazzi au filmat toată scena pentru că erau la 10 metri de garajul nostru, însă pentru ei eu am fost invizibilă. Pentru ei, eu eram înscrisă într-un studiu de cercetare al teleportării, am fost teleportată în Palestina ca să poată scrie în liniște ceva senzațional și probabil îi încurcam puțin. Acesta este adevăratul motiv pentru care eu am primit rolul victimei invizibile în filmul creat de ei.”

„Întâlnirea despre care s-a scris în diferite moduri a fost, de fapt, o ședință legată de proiectul live pe care îl prezentăm. Lucrurile au fost scoase din context, persoane prezente la fața locului au fost evitate în fotografii și așa s-a creat o știre falsă. Sunt absolut convinsă că există imagini și cu ceilalți colegi care au venit la întâlnire sau cu Lavinia, care a coborât o dată cu Ștefan din mașina lor, dar nu ar mai fi existat nici un interes pentru articol dacă le-ar fi arătat și pe acelea”, a mai transmis și Irina Fodor.

