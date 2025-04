Ziua naşterii ne poate arăta cine suntem cu adevărat, explică numerologul Oana Bordei

Pentru numerologul Oana Bordei, ziua nașterii spune mai multe despre sinele interior decât celebra cifră a destinului. Invitată la Mi-TH, ea a explicat că vibrațiile zilei de naștere pot oferi răspunsuri revelatoare despre cine suntem cu adevărat, iar în cazul ei, descoperirea semnificației cifrei 29 a fost cheia înțelegerii propriei personalități.

"Toți numerologii avem aceeași bază, dar fiecare are interpretarea sa, vibrațiile sunt aceleași. Totul este după cum simte fiecare și cum face aceste legături între cifre. Pentru mine ce este foarte important, se vorbește des de cifra destinului, care este foarte importantă, dar eu până ajung la cifra destinului, ce mă interesează pe mine cel mai mult este să mă descopăr pe mine, pe sinele meu, de acolo am și plecat.

Din data de naștere, ceea ce mă ajută pe mine cu adevărat și mă face să mă cunosc mult mai bine este ziua în care noi ne-am născut. Ziua este cea care ne arată nouă cum suntem noi pe interior, de foarte multe ori nici noi nu ne știm. Eu de aici am pornit, mi se părea că sunt foarte dificilă, ciudată, mi se părea că reacționez ba veselă, apoi îmi schimbam starea de spirit și era un conflict în interiorul meu.

În momentul în care am aflat că fiecare cifră are vibrația ei, iar ziua mea de naștere este 29, atunci am vibrația lui 2, am vibrația lui 9, adun 2 cu 9 = 11, am și vibrația lui 11, iar per total am vibrația lui 2. 11 sau 2 de multe ori este totul sau nimic, iar în acel moment am simțit că am primit un răspuns pentru mine și este ok să fiu așa.", a spus Oana Bordei, numerolog, la Mi-TH.

