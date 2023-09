Vrei să te laşi de fumat? Tinctura din această plantă te scapă de sevraj

Pedicuța (Lycopodium clavatum), cunoscută în popor sub diferite denumiri (talpa-ursului, brădișor, cornișor), este o plantă veșnic verde ce se aseamănă vizual cu mușchiul de pământ. Se găsește la altitudini de peste 600 de metri și este apreciată în medicina alternativă pentru proprietățile diuretice, laxative, antitumorale, antialcoolice, antitabagice și antireumatice. De la pedicuță se folosesc frunzele și tulpina, care se administrează sub formă de ceai, tinctură, pulbere, suplimente, cataplasme etc.

Tinctura tratează tabagismul

Pedicuța protejează organismul împotriva efectelor dăunătoare ale tutunului, chiar și dacă ai fumat mulți ani de zile. Cu ajutorul conținutului său de alcaloizi, acizi organici, săruri minerale și flavonoide, această plantă poate fi de ajutor pentru persoanele dependente de fumat în lupta împotriva acestui viciu. În astfel de situații, se recomandă utilizarea tincturii de pedicuță, din care se administrează o jumătate de linguriță diluată în 100 ml de apă, de 4 ori pe zi. Durata tratamentului ar trebui să fie de cel puțin 3 luni sau să se desfășoare conform recomandărilor medicului.

Infuzia ajută digestia

Pedicuţa stimulează digestia, combate constipația și balonarea. Cel mai simplu mod de administrare este infuzia. Peste 1 linguriță de plantă se toarnă 250 ml de apă clocotită. Vasul se acoperă și se lasă la infuzat 10-15 minute, după care se strecoară. Se consumă 1 cană pe zi. Remediul se administrează cu precauție de către persoanele ce suferă de diaree, gastrită hiperacidă, ulcer gastric și duodenal.

Datorită acțiunii diuretice, ceaiul de pedicuță contribuie și la sănătatea vezicii urinare. De reținut că pedicuța nu se fierbe, ci doar se opărește cu apă. Se ia 1 linguriță de pedicuță, se opărește cu 250 ml de apă clocotită și se lasă 2-3 minute la infuzat. Se bea o cană cu ceai înainte de micul dejun. Ceaiul ajută și în cazul edemelor, cu picioare umflate, grele și obosite.

