Vîlceanu, culise din PNL: ”Da, i s-a cerut lui Florin Cîțu să facă un pas în spate”. Cum a reacționat liderul liberal

O scrisoase comună semnată de mai mulți lideri PNL i-ar cere demisia lui Florin Cîțu de la conducerea PNL. ”Nu am văzut niciun document” spune Dan Vîlceanu, secretar general al PNL. Ministrul afirmă, în fața jurnaliștilor, că ”trebuie să am documente statutare, e o chestiune pe care aplici statutar, Doamne iartă-mă, vorbim de legi aici!” referindu-se la convocarea unei ședințe pentru astăzi: ”Nu am niciun fel de solicitare pentru convocarea unui Birou Permanent Național sau de Birou Executiv, îmi pare rău. Dacă voi avea (o solicitare), conform statului, voi convoca ședința.” a întărit el.

”La mulți ani, ce să-i urez?” a spus el întrebat despre o urare pentru Florin Cîțu, care astăzi împlinește 50 de ani. ”Viața oamenilor nu înseamnă numai politică, înseamnă și multe alte lucruri” a mai spus Dan Vîlceanu, care i-a mai urat președintelui PNL ”sănătate”.

Despre ce se întâmplă acum în PNL, liderul liberal spune că nu a mai asistat niciodată la așa ceva. Joi seară, când se pare că a fost petrecută ziua de naștere a președintelui PNL, Dan Vîlceanu recunoaște că ”am avut o discuție, în care asta i s-a cerut (pasul în spate n.r.), în caz contrar urmând a fi demarată o procedură pentru care nu există niciun document”.

Florin Cîțu ”a cerut o explicație să vadă care sunt nemulțumirile”. Conform lui Dan Vîlceanu, una dintre nemulțumiri ar fi fost că nu a demarat programul de investiții ”Anghel Saligny”. ”Nu are cum să-l gestioneze președintele PNL, ci Ministerul Dezvoltării și premierul” a spus secretarul general al PNL.

”Singurul care-l poate schimba este președintele Klaus Iohannis”

Analistul politic Bogdan Chirieac a subliniat că singurul care decide în acest caz este președintele Klaus Iohannis: ”Personajul principal aici și singurul care hotărăște este președintele Klaus Iohannis, nimeni altcineva. (...) Pentru stabilitatea României, a-l schimba acum din funcția de președinte PNL, că l-au amenințat că îl schimbă și din funcția de președinte al Senatului, această schimbare de funcții, cu România aflată în această criză profundă, ridică mari semne de întrebare. Singurul care l-a putut schimba din funcția de președinte PNL pe Ludovic Orban a fost președintele Klaus Iohannis, singurul care îl poate schimba pe Florin Cîțu este tot el." Citește mai mult aici

