Victor Socaciu, în stare gravă. Vasile Șeicaru, dezvăluiri: "Are plămânii afectați cam 50%". Mai mulți artiști au refuzat să participe la concertul folk

Victor Socaciu se află internat în stare gravă și are plămânii afectați, după ce a fost infectat cu SARS-CoV-2. Cântărețul are nevoie de oxigen pentru a putea respira, pentru că are plămânii afectați.

Victor Socaciu, în vârstă de 68 de ani, are diabet și a suferit, în urmă cu mai bine de 10 ani, o intervenție de transplant de rinichi.

Potrivit apropiaților lui, acesta s-a infectat la festivalulul de folk pe care l-a organizat la Breaza, Prahova, în urmă cu două săptămâni, într-o sală în care au putut intra câte 30 de oameni. Alături de el, pe scenă au urcat alți 30 de artiști, printre care Ducu Bertzi, Dan Bittman şi Mircea Baniciu.

"Se pare că de acolo s-au îmbolnăvit și el și Adrian Bezna. Era şi primăria şi toate oficialităţile din Breaza", susține Mircea Baniciu.

Adrian Bezna a avut simptome, dar nu s-a testat

"Am avut o stare de durere musculară. Am preferat să nu mai ies din casă. Au fost cei 30 de oameni în sala prezenţi. Toată lumea cu mască, mai puţin artiştii, pentru că nu poţi să cânţi cu mască", spune Adrian Bezna.

Vasile Șeicaru, dezvăluiri despre Victor Socaciu

Apropiaţii spun că Victor Socaciu a început să se simtă rău săptămâna trecută. A avut febră, iar vineri a fost internat la Spitalul Monza din Capitală, acolo unde starea lui s-a agravat.

"Are plămânii afectați cam 50% și este pe mască de oxigen. Nu este intubat", a declarat Vasile Șeicaru, potrivit știrileprotv.ro

Mai mult, artistul spune că atât el, cât și alți artiști au refuzat că participe la evenimentul organizat de Victor Socaciu.

"Am ajuns la concluzia că eu nu trebuie să mă duc, deoarece nu eram vaccinat. Acest festival ar fi trebuit să se țină la București, însă fiind scenariul acesta roșu la București, a optat pentru Breaza, în incinta primăriei de la Breaza", a mai spus artistul.

În imagini, Victor Socaciu apare fără mască de protecţie chiar şi când stă în public, la fel şi un spectator din stânga lui.