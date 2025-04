Victor Ponta: Nu a murit absolut nicio persoană în România după ce s-a dat drumul la apa Dunării la Porțile de Fier

Potrivit lui Victor Ponta, în România au fost inundații în 2014, în județele din nordul Olteniei, cu o lună mai devreme de decizia de a da drumul la apa de la Porțile de Fier pentru a salva de o calamitate capitala Serbiei.

„Nu a murit absolut nicio persoană în România după ce s-a dat drumul la apa Dunării la Porțile de Fier. Este o dezinformare cumplită din partea celor de la PSD care plătesc boți să răspândească această informație falsă. Ei erau lângă mine atunci, în 2014, și știu foarte bine.

În Gorj, în Vâlcea, unde nu trece Dunărea, acolo au fost victime și eu, împreună cu cei care mă acuză acum, am fost și am salvat foarte multe vieți și am ajutat oamenii. În luna mai, în zona Dunării, niciun român nu și-a pierdut viața, nicio casă nu a fost inundată, nicio gospodărie nu a fost distrusă“, a zis Ponta.

Candidatul la alegerile prezidențiale le-a cerut foștilor colegi din PSD să nu mai răspândească informații eronate și să nu mai profite de suferințele unor oameni pentru a câștiga electoral.

„Cu o lună înainte, în aprilie, eram exact cu cei de la PSD, care acum plătesc pentru această minciună cumplită, în Gorj și în Vâlcea, zone de munte. Nici vorbă de Dunăre acolo. Și acolo ne-am făcut datoria. Nu mai folosiți moartea oamenilor pentru politică, nu mai mințiți despre moartea oamenilor, pentru că există justiție pe pământ și în cer pentru voi“, a spus, într-un videoclip postat pe TikTok, Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale.

