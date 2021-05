VIDEO - Victor Ponta a vorbit în limba turcă. Politicianul a explicat de ce s-a apucat să o înveţe

Provocat de Cătălina Porumbel să spună câteva cuvinte în turcă la emisiunea Sinteza Zilei, Victor Ponta şi-a arătat cunoştinţele. Acesta a rostit câteva cuvinte, după care a explicat şi ce înseamnă.

"V-am spus doar că mă preocupă ideea de a învăţa lucruri noi, pentru că altfel îmbătrânesc, şi doar cu baschetul nu e suficient", a spus Victor Ponta.

Întrebat de ce învaţă limba turcă, Victor Ponta a spus că o face "ca să previn Alzheimer-ul. Să ştiţi că îmbătrânesc şi uit lucruri".

Referitor la informaţia că l-ar consilia pe preşedintele Turciei, Recep Tayip Erdogan, Victor Ponta a replicat scurt.

"M-aş bucura, dar nu sunt consilierul niciunui om politic, nici în ţară, nici în străinătate. Dacă l-aş consilia pe preşedintele Erdogan, unele lucruri i le-aş fi spus altfel. Dar nu sunt!", a declarat acesta.

Conform mai multor publicaţii, Victor Ponta a fost văzut des la Centrul Cultural al Turciei, unde învață limba turcă.

“Mi-am păstrat relațiile de prietenie cu oameni politici din Turcia și din alte țări din Europa sau din restul lumii; am întalniri din când în când cu aceștia în care schimbăm opinii politice ; dar nu am cu niciunul o relatie formală sau un contract de consiliere ; nu sunt nici angajat, nici plătit de niciun om politic sau institutie publică din România sau din alta țară; în mod intentionat mi-am înființat firma de consultanță în Romania, strict pe proiecte economice (și nu politice) ca să plătesc taxe în Romania și să pot fi oricand este necesar transparent. Dupa 20 de ani în care am ocupat funcții publice acum sunt o persoana privată, fără incompatibilități legale – dar mă consider în continuare obligat moral să respect standarde publice normale pentru un fost Prim Ministru”, a declarat Ponta pentru G4Media.ro

Victor Ponta a fost premier al României, preşedinte PSD şi este actualul preşedinte al Pro România. Partidul său nu a intrat în Parlament la ultimele alegeri parlamentare, când s-a aliat cu ALDE, partidul condus de Călin Popescu Tăriceanu. Cu toate astea, acesta nu exclude o revenire în politică în 2024.